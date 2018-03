Đạo diễn 'Phong Vân' lộ ảnh ngoại tình

Những người đẹp gốc Hoa làm mẹ kế / Mỹ nhân Malaysia kết hôn với đạo diễn ‘Phong Vân’

Đạo diễn Bành Thuận mới đây bị chụp cảnh tình tứ với ca sĩ Lý Duyệt Đồng trên đường phố Hong Kong. Hai người nắm tay, ôm hôn giữa chốn đông người. Sau đó, cả hai cùng về một căn hộ.

Phản hồi về những bức ảnh, Bành Thuận phủ nhận cặp kè nữ ca sĩ: "Chụp được cái gì? Bạn bè đi xem phim với nhau thôi, chúng tôi chỉ là bạn bình thường".

Bành Thuận lộ ảnh tình tứ với Lý Duyệt Đồng.

Bành Thuận tổ chức đám cưới cùng ca sĩ, diễn viên gốc Malaysia Lý Tâm Khiết năm 2010. Trước đó, anh qua một đời vợ và có con gái riêng Hân Hân. Sau khi kết hôn, Tâm Khiết sống cùng chồng và cô bé Hân Hân. Bành Thuận từng trả lời phỏng vấn cho biết, anh vô cùng cảm kích Tâm Khiết vì cô yêu thương Hân Hân như con đẻ.

Theo Ifeng, Lý Tâm Khiết và Hân Hân sinh sống ở Malaysia còn Bành Thuận đang ở Hong Kong làm phim, anh về thăm hai mẹ con khi rảnh rỗi.

Đạo diễn Bành Thuận bên vợ và con gái.

Bành Thuận sinh năm 1965, là đạo diễn của Phong Vân 2 (Quách Phú Thành, Trịnh Y Kiện, Thái Trác Nghiên, Tạ Đình Phong đóng chính). Các phim khác do anh đạo diễn là The Detective, Wishful Thinking... Còn Lý Tâm Khiết rất nổi tiếng với phim The eye, tác phẩm mang về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Mã Đài Loan và Kim Tượng Hong Kong.

