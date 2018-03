Đạo diễn nổi tiếng Đài Loan công khai là người đồng tính

Đạo diễn Hàn thổ lộ tình cảm với người tình đồng giới

Đạo diễn Thái Minh Lượng lần đầu thừa nhận về giới tính trong sách mới ra mắt. Minh Lượng cho biết, khi viết ra điều này, ông được thực sự sống thật với bản thân. Đạo diễn khẳng định không quan tâm người khác nói gì, đoán gì.

Đạo diễn Thái Minh Lượng (giữa) trong buổi họp báo ra mắt sách hôm 3/7. Ảnh: Ettoday.

Trả lời phỏng vấn ETtoday, Thái Minh Lượng nói ông mất ngủ trong đêm trước khi sách ra mắt: "Cảm xúc của tôi đan xen lẫn lộn. Cuốn sách này gọi là tổng kết quá trình sáng tác của tôi, cũng có thể coi là sự sắp xếp tổng thể cho cuộc đời mình. Tôi chỉ hy vọng mình là người hữu dụng, sống không uống phí".

Thái Minh Lượng đùa thêm: "Mọi người đọc xong sách thì đừng hỏi tôi quá nhiều. Đừng quá khắt khe với người sắp chết như tôi".

Thái Minh Lượng là đạo diễn, biên kịch Đài Loan gốc Malaysia. Những tác phẩm do ông chỉ đạo được đánh giá cao là Stray dogs, I don't want to sleep alone và đặc biệt là Vive l'Amour. Thái Minh Lượng được trao danh hiệu Đạo diễn xuất sắc tại giải Kim Mã năm 2013.

Hải Lan