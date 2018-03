Danh hài Ralphie May đột tử ở tuổi 45

Diễn viên 'Bố già 2' qua đời ở tuổi 91 / Bên trong biệt thự ông chủ Playboy để lại cho vợ kém 60 tuổi

Ngày 6/10, quản lý của Ralphie May gửi thông cáo tới Us Weekly: “Ralphie bị viêm phổi và đã hủy vài buổi biểu diễn trong tháng qua để phục hồi sức khỏe. Sáng sớm nay, tại nhà riêng của Ralphie ở Las Vegas, người nhà phát hiện thi thể của anh ấy. Nguyên nhân tử vong là ngưng tim”.

Diễn viên hài Ralphie May.

Hai ngày trước khi qua đời, Ralphie May được vinh danh là Nghệ sĩ giải trí Casino của năm tại Hội chợ Triển lãm Toàn cầu.

Ralphie May bắt đầu sự nghiệp năm 2003, khi đứng thứ hai cuộc thi Last Comic Standing. Diễn viên hài xuất hiện trong nhiều chương trình như The Wayne Brady Show, The Tonight Show with Jay Leno…

Ralphie có bốn chương trình đặc biệt tại Comedy Central là Girth of a Nation (2006), Prime Cut (2007), Austin-tatious (2008) và Too Big to Ignore (2012). Anh cũng tham gia hai tác phẩm chiếu trên Netflix: Imperfectly Yours (2013) và Unruly (2015).

Ralphie May

Minh Anh