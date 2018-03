Dàn sao tuổi Tuất đình đám của Hàn Quốc

Hwang Jung Min sinh ngày 1/9/1970, hoạt động nghệ thuật từ năm 1990 và chủ yếu đóng phim điện ảnh. Anh được mệnh danh là "Ông hoàng phòng vé xứ Hàn" nhờ diễn xuất biến hóa. Trang Naver đánh giá: "Không vai diễn nào có thể làm khó Hwang Jung Min". Các tác phẩm "Ode to My Father", "Veteran", "The Himalayas", "A Violent Prosecutor" và "The Wailing".... do anh đóng chính đều lọt top 50 phim điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại. Năm 2017, anh góp mặt trong dự án "Đảo địa ngục" cùng Song Joong Ki và So Ji Sub. Hwang Jung Min kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Kim Mi Hye hồi năm 2004, họ có một con trai.