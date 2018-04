Dàn sao 'Thị trấn Smallville' - người thành danh, kẻ đối mặt án tù

Kristin Kreuk trong vai Lana Lang, là cô gái hàng xóm, mối tình đầu của Clark. Cô dừng tham gia khi loạt phim kết thúc phần bảy. Diễn viên người Canada sau đó tiếp tục nhận nhiều tác phẩm như “Snow White: The Fairest of Them All” (2001), “Street Fighter: The Legend of Chun-Li” (2009), “Irvine Welsh's Ecstasy” (2011)… Từ năm 2012 tới 2016, Kristin Kreuk đóng series “Beauty and the Beast” của kênh The CW. Người đẹp 35 tuổi hiện sống ở Toronto và chưa kết hôn.