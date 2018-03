Dàn sao Hàn đình đám 'đổ bộ' xem phim mới của Song Joong Ki

"The Battleship Island" (Đảo địa ngục) do Hwang Jung Min, So Ji Sub, nữ diễn viên Lee Jung Hyun, Song Joong Ki và sao nhí Kim Soo Ahn đóng chính. Phim kể câu chuyện lịch sử bi tráng về cuộc đấu tranh và đào thoát của 400 người lao động khổ sai bị quân Nhật bắt giữ, tra tấn. Truyền thông Hàn tiên đoán tác phẩm sẽ khuấy đảo mọi phòng vé trong hè này.