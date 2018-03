Dàn mỹ nam Wanna One đến Việt Nam dự lễ trao giải MAMA

Angela Phương Trinh là khách mời của lễ trao giải MAMA / Lễ trao giải MAMA của Hàn Quốc đến Việt Nam

Theo Osen, nhóm nhạc Wanna One sẽ có mặt ở TP HCM tối nay, chuẩn bị cho màn trình diễn tổ chức ngày 25/11 tại Nhà hát Hòa Bình.

Wanna One gồm 11 thành viên. Ra mắt hồi tháng 8, nhóm liên tục lập kỷ lục lượng album được tiêu thụ nhiều nhất, doanh thu "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo... Họ được gọi là "Tân binh quái vật" nhờ loạt thành tích, như vị trí á quân trong 30 nhân vật quyền lực ngành giải trí Hàn năm 2017 - chỉ sau ngôi sao điện ảnh Song Kang Ho - theo Daily Sports.

Kang Daniel phối áo khoác dạ và quần rách.

Chàng trai 21 tuổi là thành viên nổi trội của nhóm.

* Wanna One biểu diễn "Burn It Up"

Lai Guan Lin (trái).

Park Ji Hoon (trái) phối măng tô và áo cổ lọ.

Trưởng nhóm Jisung trang điểm nhẹ trong khi các thành viên khác tô son môi đậm hơn.

Daehwi diện mốt oversize. Anh gây chú ý với mái tóc tím. Lần đầu tiên lễ trao giải MAMA tổ chức ở Việt Nam. Ngoài Wanna One, sự kiện có sự tham gia của các sao Hàn Samuel và Seventeen. Thu Minh, Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik... là những nghệ sĩ Việt tham dự lễ trao giải. Ngoài đêm trao giải ở Việt Nam, sự kiện năm nay còn được tổ chức ở Nhật Bản (ngày 29/11) và Hong Kong (ngày 1/12). Trong đó lễ trao giải ở Hong Kong quy tụ đông đảo nghệ sĩ như Lee Young Ae, Song Joong Ki, Song Hye Kyo...

