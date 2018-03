Dàn sao nhí Hollywood ngày ấy - bây giờ

Diễn viên người Anh - Freddie Highmore - tạo dựng danh tiếng từ năm 2004 khi tham gia bộ phim "Finding Neverland". Với gương mặt điển trai, thu hút, đôi mắt xanh biếc, Freddie Highmore vẫn được khán giả yêu thích. Diễn viên 24 tuổi từng đóng cùng Emma Roberts trong phim "The Art of Getting By" năm 2011.