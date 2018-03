Cựu danh ca Smokie đòi hỏi những gì khi đến Việt Nam

Những đòi hỏi của Boney M và cựu thủ lĩnh Smokie khi đến Việt Nam / Boney M và cựu thủ lĩnh nhóm Smokie đến Việt Nam biểu diễn

Để đảm bảo sức khỏe và thích nghi với thời tiết, môi trường, múi giờ Việt Nam, Chris Norman yêu cầu được tới Hà Nội ba ngày trước đêm diễn vào đầu tháng 10.

Cựu thủ lĩnh nhóm Smokie muốn có phòng khách sạn 5 sao cho 15 người trong đoàn. Mỗi phòng cần một khu vực dành riêng cho người hút thuốc.

Cựu thủ lĩnh nhóm Smokie yêu cầu phòng nghỉ phải có mùi hoa oải hương phảng phất. Ảnh: IB

Riêng Chris Norman, ông muốn ở trong căn phòng dạng căn hộ đa chức năng. Tương tự phòng thay đồ ở hậu trường, phòng nghỉ của ông cần khử trùng, dọn dẹp kỹ bởi Chris Norman dị ứng với các loại sợi, lông tổng hợp.

Nam ca sĩ yêu cầu chỗ ngủ và phòng tắm sử dụng nến thơm hoặc xịt phòng có mùi hoa oải hương với nồng độ vừa phải, mùi nhẹ. Ông yêu thích loài hoa này bởi có nhiều kỷ niệm với nó.

Phòng nghỉ của Chris Norman và các thành viên cũng cần đảm bảo nhiệt độ trung bình là 24 độ. Nước uống đóng chai để trong phòng là loại tinh khiết, nhập khẩu từ Đức và luôn được giữ ở nhiệt độ phòng. Điều này giúp đảm bảo giọng hát của các ca sĩ trước show diễn. Bên cạnh đó, Chris Norman yêu cầu lắp ghế massage của hãng Inada Nhật có giá 165 triệu đồng một chiếc trong phòng nghỉ khách sạn và phòng thay đồ sau sân khấu.

Ban tổ chức đêm Boney M & Chris Norman ex Smokie cho biết họ cố gắng đáp ứng tất cả đòi hỏi để Chris Norman có năng lượng, cảm xúc cho đêm diễn tại Việt Nam.

Là cựu thủ lĩnh nhóm rock Smokie thành lập năm 1964, sở hữu phong cách rock ballad, Chris Norman từng là thần tượng của giới trẻ Việt thập niên 1980. Các ca khúc nổi tiếng nhất của ông như Living Next Door to Alice, Stumblin’ In, Midnight Lady... Bước sang tuổi 65, Chris Norman vẫn lưu diễn từ châu Âu đến châu Á. Ông hát lại các nhạc phẩm nổi tiếng khi còn là thủ lĩnh nhóm.

Đêm nhạc Boney M & Chris Norman ex Smokie sẽ diễn ra ở thủ đô vào 1/10.

Kiên Trinh