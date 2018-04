Cuộc sống vững vàng của Celine Dion sau hai năm chồng qua đời

Celine Dion không sẵn sàng hẹn hò người mới / Celine Dion vẫn biểu diễn ở Las Vegas sau vụ xả súng

Ngày 3/4, nguồn tin của ET cho biết Celine Dion có thể sống một mình cả đời, không có hứng thú với việc hẹn hò. Cuộc sống của ca sĩ hiện ổn định sau hơn hai năm vắng bóng người chồng - nhà quản lý Rene Angelil.

Chồng Celine Dion qua đời tháng 1/2016.

Celine Dion không đi biểu diễn xa. Cô tập trung sự nghiệp với các đêm diễn hàng tuần ở Las Vegas (Mỹ). Show diễn mang tên cô được tổ chức tại Caesars Palace nhiều năm qua, dự kiến kéo dài tới tháng 6. Trung bình một năm, ca sĩ Canada biểu diễn 70 show. Ca sĩ Canada là người nhận cát-xê cao nhất ở Las Vegas với 500.000 USD một đêm. Theo Pollstar, trong năm 2017, cô kiếm được 101 triệu USD và thu hút 762.000 người xem.

Định hướng biểu diễn ở Las Vegas khi sự nghiệp đi xuống được Rene Angelil vạch ra cho vợ từ năm 2011. Năm 2014, bệnh tình của Rene Angelil trở nặng, Celine Dion ngừng diễn để dành thời gian chăm sóc chồng. Tháng 2/2016, một tháng sau sự ra đi của nhà quản lý nổi tiếng, Celine Dion trở lại sân khấu và tự đưa ra phong cách biểu diễn mới. Cô cũng thay đổi kiểu trang phục, đội ngũ sản xuất âm nhạc... Công việc bận rộn với những buổi diễn liên tiếp không chỉ mang lại thu nhập cho Celine Dion mà còn giúp cô nguôi ngoai cảm giác cô đơn, trống vắng.

Ca sĩ mặc quyến rũ hơn khi quay lại Las Vegas biểu diễn.

Ca sĩ 50 tuổi cũng bắt đầu thử sức đầu tư thời trang. Theo ET, đầu năm 2017, Celine Dion ra mắt bộ sưu tập túi xách, vali, trang sức mang tên The Celine Dion Collection. "Chúng tôi nói về dự định này trước đây. Hẳn anh ấy sẽ rất tự hào bởi luôn đóng góp một nửa công sức cho mỗi dự án lớn trong đời tôi", Celine Dion nói với ET.

Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2017, Celine Dion nói thời trang là cách cô để tâm trí thoát khỏi những lo lắng thường ngày, dù đó chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Thời gian gần đây, Celine Dion cũng đổi phong cách ăn mặc và bắt đầu diện đồ hiệu mỗi khi đi sự kiện.

* Celine Dion chụp ảnh thời trang năm 2017

Celine Dion trên tạp chí Vogue

Thiếu vắng người đàn ông của đời mình, Celine Dion buộc phải mạnh mẽ hơn để chăm sóc ba con. Ca sĩ một mình chăm lo sự nghiệp, tìm niềm vui cho bản thân và dành thời gian bên con. Celine Dion nói với ET năm 2017: "Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Anh ấy đã dành cho tôi tất cả. Tôi đứng vững vì các con và cảm thấy mình là trụ cột của gia đình. Con trai lớn của tôi không phải người đàn ông trong gia đình vì tôi muốn nó theo đuổi ước mơ riêng. Hai đứa sinh đôi cũng không quá đau đớn, bởi tôi luôn nói với con sự thật".

Minh Anh