Cuộc sống một mình của Brad Pitt từ khi bị Angelina Jolie bỏ

Gần đây, Brad Pitt thường xuyên bị bắt gặp ra vào một studio nghệ thuật. Theo People, nam diễn viên đang học điêu khắc dưới sự hướng dẫn của bạn thân - Thomas Houseago, một nghệ sĩ người Anh.

Nguồn tin cho biết hàng ngày, Brad làm việc cùng Thomas và các trợ lý trong studio. Khi hết giờ, tài tử vẫn ở lại. Có khi anh nán lại hơn 15 tiếng đồng hồ cho tới sáng hôm sau. Trong lúc thực hiện tác phẩm, Brad lắng nghe những bản tình ca buồn. Một trong những ca khúc yêu thích của nam diễn viên thời gian này là Just To Satisfy You của Waylon Jennings.

Brad Pitt bị bắt gặp tại cửa studio.

Trước khi quyết định tới làm việc tại studio của Thomas, một nguồn tin cho hay Brad Pitt chỉ biết lái xe máy đi vòng quanh Los Angeles để giết thời gian. Một hôm, anh gặp Thomas và vài người bạn tại câu lạc bộ âm nhạc. Trong buổi gặp, anh tỏ ra khá kiệm lời. Tài tử đã bỏ hết các thói quen xấu nhưng vẫn hút thuốc. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong lúc nghe Thomas nói về tác dụng của nghệ thuật điêu khắc. Nghệ sĩ người Anh tin rằng nó có thể giúp Brad xua tan lo lắng và chữa lành vết thương. Và tài tử nghe theo.

Đầu tháng 3/2017, nhiều người cũng nhận ra Brad Pitt một mình đi mua sắm tại thành phố Santa Barbara, nơi anh sở hữu một căn biệt thự ven biển vài năm trước. Anh được cho là mua quần áo mới tại một cửa hàng địa phương trước khi đi ngắm nghía những giỏ hoa quả trong siêu thị.

Hiện tại, Brad có nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh vừa hoàn thành bộ phim War Machine của đạo diễn David Michod. Trong vài lần xuất hiện trước công chúng sau khi hôn nhân đổ vỡ, Brad Pitt kiệm lời và gầy đi trông thấy.

Trong khi đó, Angelina đã dần trở về cuộc sống bình thường. Cô không còn trốn tránh truyền thông mà đưa sáu con - Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox - đi khắp các nước. Cuối tuần trước, mẹ con cô trở về Los Angeles sau hành trình đến châu Âu. Tại London, Anh, minh tinh có bài phát biểu phản đối nạn xâm hại tình dục tại những quốc gia có chiến sự. Cô cũng làm giảng viên cho khóa học thạc sĩ về phụ nữ, hòa bình và an ninh tại trường Kinh tế London, Anh. Cô tham dự hội thảo của Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Người đẹp phát biểu tôn vinh Sergio Vieira de Mello, sứ giả Liên hợp quốc từng thiệt mạng trong vụ đánh bom hồi năm 2003 ở Baghdad, Iraq.

Mẹ con Angelina Jolie tại sân bay California cuối tuần trước. Lúc này, họ vừa trở về từ London.

Nữ diễn viên 41 tuổi vừa cùng các con đến Campuchia để giới thiệu bộ phim First They Killed My Father mà cô thực hiện. Phim nói về chế độ diệt chủng tàn bạo của lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia, giai đoạn 1951 - 1959.

Angelina Jolie: 'Tôi với Brad vẫn là một gia đình'

Brad Pitt và Angelina Jolie tuyên bố chia tay hôm 19/9, kết thúc 12 năm gắn bó và hai năm là vợ chồng hợp pháp. Nguyên nhân được cho là tài tử có hành vi bạo lực với con trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ nhưng phía Brad phủ nhận. Vụ ly hôn vẫn chưa được giải quyết do cả hai vướng cuộc chiến giành quyền nuôi con. Jolie tạm thời được chăm sóc sáu đứa trẻ.

