Cuộc sống khốn đốn vì gánh nợ thay chồng cũ của sao 'Dae Jang Geum'

Công ty quản lý của Kim Hye Sun mới đây cho hay nữ diễn viên nợ 2,3 tỷ won (2,1 triệu USD) và phải làm thủ tục tuyên bố phá sản hồi tháng 12/2017. Trong tổng số 2,3 tỷ won, có 1,7 tỷ won là khoản nợ cô gánh thay chồng cũ, còn lại là khoản nợ của cô.

Nữ diễn viên từng tiết lộ trên Chosun chỉ riêng tiền lãi, mỗi tháng cô phải trả 16 triệu won (15.000 USD). Cô khủng hoảng khi mỗi kỳ trả lãi, hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn hối thúc vào cả lúc nửa đêm, rạng sáng. Nữ diễn viên từng phải quỳ gối cầu xin khi bị đòi nợ.

Diễn viên Kim Hye Sun.

Kim Hye Sun rơi vào nợ nần chồng chất kể từ khi ly dị người chồng thứ hai năm 2009. Người này đòi bồi thường tổn thất tinh thần và giành quyền nuôi con với cô. Để có quyền nuôi con gái, cô chấp nhận gánh khoản nợ.

Kim Hye Sun từng thổ lộ gặp nhiều cay đắng vì thất bại trong hôn nhân. Diễn viên lấy chồng đầu tiên năm 1995 và ly dị sau khi có một con trai. Kết hôn lần hai năm 2004, cô không hoàn toàn vì tình yêu mà vì mong muốn cho con có một người cha, một mái ấm đầy đủ bố mẹ. "Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra mình sai lầm", cô nói trong chương trình Flaming Youth của đài SBS. Khi con gái của diễn viên với người chồng thứ hai được khoảng ba tuổi, cô lại ly hôn. "Người chồng thứ hai luôn khiến tôi gặp áp lực về tiền bạc. Để duy trì cuộc hôn nhân, tôi luôn cố gắng đáp ứng ông ấy. Sau đó tôi cảm thấy kiệt sức, nếu tiếp tục như thế chỉ còn đường tự tử", nữ diễn viên nói.

* Kim Hye Sun trong "Teacher Oh Soon Nam"

Kim Hye Sun

Kim Hye Sun cho biết cô sống tiết kiệm, làm việc cật lực để trả nợ, đầu óc luôn căng thẳng vì áp lực kinh tế. Năm 2012, cô bị lừa tiền, cuộc sống càng quẫn bách. Cô gặp doanh nhân Lee Cha Yong trong hoàn cảnh đó, được anh vực dậy tinh thần. Hai người tiến đến hôn nhân năm 2016. Dù vậy, nữ diễn viên luôn trong tình trạng làm việc cật lực để trả nợ.

Kim Hye Sun (bìa trái) trong "Những nàng công chúa nổi tiếng".

Sinh năm 1969, Kim Hye Sun gia nhập làng giải trí từ năm 21 tuổi, tham gia nhiều tác phẩm như Những nàng công chúa nổi tiếng (vai chị cả Na Deok Chil), Nàng Dae Jang Geum, Khi những bà nội trợ hành động... Năm ngoái, cô góp mặt trong Teacher Oh Soon Nam, Bravo My Life.

Như Anh