Cuộc sống của mẹ con Jolie sau một năm vắng Brad Pitt

Ngày 18/2, sáu mẹ con Angelina Jolie lần đầu ra mắt phim kể từ khi cặp sao chia tay. Maddox (15 tuổi), Pax Thiên (13 tuổi), Zahara (11 tuổi), Shiloh (10 tuổi) và cặp song sinh Knox - Vivienne (8 tuổi) dự chuỗi sự kiện ở Siem Reap, Campuchia khi ra mắt phim "First They Killed My Father". Tại Campuchia, lần đầu tiên Angelina Jolie nói về chuyện ly hôn trên BBC và khẳng định: "Tôi và Brad Pitt mãi mãi là một gia đình".