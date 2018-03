Cuộc sống ba con Michael Jackson tám năm sau ngày bố mất

Con gái Michael Jackson mặc váy xuyên thấu khoe hình xăm / Michael Jackson qua 50 năm sống

Michael Jackson đột ngột qua đời ngày 25/6/2009, bỏ lại ba con nhỏ và sự nghiệp âm nhạc dang dở. Prince, Paris và Blanket Jackson khi đó lần lượt ở độ tuổi 12, 11 và 7.

'Gone Too Soon' - Michael Jackson

Tám năm sau, cuộc sống của ba con "Ông vua nhạc Pop" đã rẽ sang một hướng khác hẳn. Trước đây, Prince, Paris và Blanket được bố bao bọc, che chắn và giấu kín mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Nay, cả ba dần tìm về cuộc sống bình thường, tự do nhưng thiếu vắng tình cảm của bố.

Prince Jackson đã 20 tuổi và có công ty riêng.

Từ cậu bé tuổi teen đầy ngơ ngác trong đám tang cha, Prince Jackson giờ đây đã trưởng thành và trở thành điểm tựa cho hai em. Con trai cả của Michael Jackson đã 20 tuổi, không tìm ánh hào quang trên sân khấu giống bố mà chọn lùi về hậu trường. Prince Jackson học Đại học Loyola Marymount ở Los Angeles và thành lập công ty riêng mang tên King's Son Productions - lấy theo biệt danh "King of Pop" của Michael Jackson.

Prince Jackson chia sẻ trên chương trình Good Morning America hồi tháng 3: "Bố tôi được gọi là 'Ông vua nhạc Pop' nhờ làm việc chăm chỉ, nhiều năm trau dồi và vượt qua những vất vả, khó khăn. Tôi là con của một ông vua và cần phải tự nỗ lực để có được biệt danh của riêng mình".

Con trai 20 tuổi của ngôi sao quá cố cho rằng dù tên tuổi của Michael lớn đến thế nào trong mắt mọi người, với ba đứa con ông vẫn chỉ là người cha thân thương mà chúng mất đi.

Prince Jackson và các em bước tiếp trong hành trình dài và mang theo lời khuyên của bố. "Khi chúng tôi lớn lên, bố luôn nói: 'Bố không quan tâm con làm gì trong đời, miễn con thấy vui khi thực hiện và phải nỗ lực hết sức. Nếu muốn thành quản gia ở một trường trung học, các con phải là người chăm sóc tốt nhất có thể'. Vì vậy anh em chúng tôi tin bố luôn ủng hộ mọi cố gắng của mình", Prince Jackson nói.

Paris Jackson theo đuổi nghề người mẫu.

Con gái duy nhất của Michael Jackson - Paris - dường như là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự ra đi của bố và cũng có nhiều thay đổi nhất sau tám năm. Suốt những năm tuổi teen, Paris Jackson phải đối mặt chứng trầm cảm, thiếu tự tin. Cô nhiều lần cứa tay tự tử lúc 14 tuổi và phải đi điều trị tâm lý.

Năm 2016, Paris Jackson giải thích trên trang cá nhân lý do tự tử: "Khi tôi 14 tuổi, có quá nhiều người ghét bỏ nên tôi đã tìm đến cái chết. Sau đó tôi không dùng mạng xã hội trong hai năm. Rồi mọi người khuyên tôi quay lại và tôi làm như vậy nhưng mọi chuyện vẫn thế. Tôi không hiểu sao người ta mang nhiều lòng hận thù đến thế".

Paris có cuộc sống riêng nổi loạn sau đó. Cô hút thuốc, chơi bời cùng bạn bè, cắt tóc, xăm mình... Paris Jackson cũng có mối quan hệ căng thẳng với mẹ đẻ - bà Debbie Rowe. Cô chỉ tìm gặp mẹ khi hay tin bà mắc ung thư vú.

Paris Jackson diện váy cắt xẻ ở thảm đỏ Grammy 2017

Một năm trở lại đây, Paris Jackson tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Paris chia tay bạn trai để tập trung lấn sân vào showbiz. Cô ký hợp đồng cùng công ty quản lý Stiefel Entertainment và tham gia vai khách mời trong phim Star của đạo diễn Lee Daniels. Paris Jackson cũng thử sức với nghề người mẫu.

"Tôi có nhiều mục tiêu cao đẹp để theo đuổi, dành trọn tâm huyết và đấu tranh vì mọi người. Tôi cảm thấy đó là bổn phận của mình. Lúc này đây, tôi đang tập trung vào lĩnh vực thời trang và muốn nỗ lực hết sức", cô gái 19 tuổi thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue hôm 19/6.

Blanket Jackson đang học lớp 9.

Blanket Jackson, con út của "Ông vua nhạc Pop", luôn thầm lặng nhất trong nhà. Cậu bé 15 tuổi đang học lớp 9, trong ngôi trường tư tên Buckley ở Sherman Oaks, Mỹ. Theo TMZ, Paris Jackson luôn lo lắng cho em khi Blanket phải ở một mình trong ngôi nhà của bà nội - Katherine - ở Calabasas. Paris đã dọn ra khỏi nhà bà từ năm 2016 và bận rộn với công việc trong showbiz. Prince cũng vừa học đại học, vừa quản lý công ty riêng. Bà Katherine thời gian qua chủ yếu sống ở London, Anh khi con gái bà - Janet Jackson - vừa sinh con và ly hôn chồng. Blanket vì thế phải sống trong sự cô đơn, thiếu tình thương của gia đình.

Tuy nhiên, theo TMZ, bất chấp những biến động trong cuộc sống, Blanket là học sinh giỏi tại trường và hoạt bát trong giao tiếp xã hội.

Minh Anh