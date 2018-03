Công ty cũ phá sản sau scandal tình dục của Harvey Weinstein

Vợ chồng Harvey Weinstein hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày 25/2, Hội đồng Giám đốc của Weinstein Company thừa nhận họ buộc phải tuyên bố phá sản vì không đạt được thỏa thuận bán lại công ty. Ban lãnh đạo đã cố gắng bán Weinstein Company cho tập đoàn đầu tư của bà Maria Contreras-Sweet, do tỷ phú Ronald Burkle hậu thuẫn.

Tuy nhiên, thương vụ trị giá 500 triệu USD đổ bể hồi đầu tháng 2, sau khi ông Eric Schneiderman - Tổng chưởng lý bang New York - đệ đơn kiện Weinstein Company vì đã nhắm mắt làm ngơ trước hành vi quấy rối tình dục, đe dọa các nhân viên nữ của Harvey Weinstein. Đơn kiện còn tố cáo các giám đốc cấp cao của công ty, trong đó có em trai của Harvey Weinstein - Robert - đã không ngăn chặn hành vi của anh trai.

* Harvey Weinstein bị nhiều người tố cáo

Ba thập niên quấy rối tình dục của ông trùm Hollywood Weinstein bị phanh phui

Eric Schneiderman đề nghị Weinstein Company nộp phạt, đền bù thiệt hại cho các nạn nhân. Trong khi đó, luật sư của ông Harvey và Ban giám đốc Weinstein quả quyết rằng nhiều cáo buộc liên quan đến họ không chính xác.

Bê bối tình dục của Harvey bị phanh phui hồi tháng 10 năm ngoái trên tờ New York Times. Theo hai cây bút Jodi Kantor và Megan Twohey, ông trùm sinh năm 1952 đã sàm sỡ ít nhất tám cô gái trong ba thập niên qua. Nhiều nạn nhân đã liên lạc, trình báo vụ việc và đưa ra một số tài liệu liên quan để tố cáo ông. Một số người lên tiếng gồm diễn viên Ashley Judd, Rose McGowan...

Đạo diễn Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng. Ông được xem là "ông trùm" của các phim độc lập, lần lượt thành lập các hãng Miramax vào năm 1979 và The Weinstein Company năm 2005. Nhiều phim của các đơn vị này như Pulp Fiction, Sex, Lies, and Videotape, Shakespeare in Love, Inglorius Basterds, The King's Speech, Django Unchained, Silver Linings Playbook đoạt giải thưởng và gây tiếng vang toàn thế giới.

Bản thân ông có một giải Oscar trên cương vị nhà sản xuất khi Shakespeare in Love giành giải "Phim xuất sắc" năm 1999. Harvey Weinstein từng đến Việt Nam năm 2015 để thăm Ngô Thanh Vân trên phim trường Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Hà Thu