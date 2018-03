Con trai Miranda Kerr háo hức trong đám cưới của mẹ với tỷ phú

Hành trình yêu của Miranda Kerr và tỷ phú 9x / Miranda Kerr làm đám cưới với tỷ phú 9X tại nhà riêng

Theo People, lễ cưới của Miranda Kerr và tỷ phú kém tám tuổi - Evan Spiegel - được tổ chức tại biệt thự riêng ở Brentwood, Los Angeles ngày 27/5 với hơn 40 khách mời. Hình ảnh đám cưới không được tiết lộ.

Miranda Kerr và Evan Spiegel.

Nguồn tin của E! News cho biết bé Flynn - con của Miranda Kerr với chồng cũ Orlando Bloom - vui đùa, chạy nhảy bên các bé gái thực hiện nhiệm vụ rải hoa. Cậu bé sáu tuổi mặc vest ba cúc, tỏ ra háo hức trong đám cưới của mẹ. Theo Mirror, Flynn còn chơi nhạc cụ trong ngày vui.

Flynn mặc bảnh bao trong ngày cưới mẹ.

Theo E! News, đám cưới được trang trí theo phong cách rustic với những chiếc bàn dài và ghế băng, khăn trải bàn màu kem, nến cao và hoa hồng trắng. Trước lễ cưới, khách mời được thết đãi cocktail và thưởng thức bản nhạc When You wish Upon a Star. Một dàn nhạc biểu diễn tại sự kiện. Buổi lễ kéo dài khoảng 20 phút.

Khách mời tới đám cưới của Miranda Kerr

Khi bữa tối được đưa lên, Miranda Kerr và Evan Spiegel đi cùng cún cưng, tới từng bàn cảm ơn khách mời.

Trên sân khấu, ca sĩ Jason Mraz thể hiện ca khúc I'm Yours. Ngoài ra, DJ còn chơi các bài hát khác như Isn't She Lovely của Stevie Wonder, Can't Stop the Feeling của Justin Timberlake và Holiday của Madona. Kết thúc đêm tiệc, Miranda Kerr bất ngờ lên sân khấu và hát ca khúc Still the One của Shania Twain.

Miranda Kerr hát tặng chồng tỷ phú trong đám cưới

"Evan và Miranda xem xét nhiều lựa chọn về nơi tổ chức đám cưới, nhưng cuối cùng chọn sân vườn nhà vì cảm giác nơi đó gần gũi và hoàn hảo nhất. Họ tổ chức đám cưới nhỏ với những người thực sự thân thiết", nguồn tin nói với E! News.

Orlando Bloom không có mặt tại đám cưới. Theo tiết lộ của tài tử, anh không nhận được lời mời dù cả hai vẫn duy trì tình bạn sau ly hôn.

Miranda Kerr và Evan Spiegel tình cảm khi đi chơi cùng nhau

Minh Anh