Con gái Tom Cruise 5 năm đón sinh nhật vắng bố

Mới đây, Katie Holmes đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh đón sinh nhật của Suri Cruise. Con gái Tom Cruise bước sang tuổi 11 ngày 18/4.

Sinh nhật của Suri được Katie Holmes chuẩn bị kỹ lưỡng với ba chiếc bánh, rất nhiều bóng bay và một bữa tiệc tại nhà riêng.

Suri Cruise đón sinh nhật bên mẹ.

Như thường lệ, Tom Cruise không xuất hiện. Năm ngoái, trong sinh nhật 10 tuổi của Suri, Tom Cruise cũng ở London, Anh, trong khi Katie Holmes dành thời gian bên con tại New York, Mỹ.

Kể từ khi Katie và Tom ly hôn năm 2012, dường như Tom không gặp lại con gái. Cuộc gặp giữa hai bố con vào tháng 8/2012 tại công viên Disney, Florida - trước khi thủ tục ly hôn hoàn tất - được xem là một trong những lần gần nhất hai bố con ở bên nhau.

Tháng 8/2016, một thành viên trong gia đình Tom Cruise chia sẻ trên Us Weekly: "Tom không gọi điện cho Suri suốt ba năm qua". Người khác nói trên tờ In Touch Weekly: "Họ từng nói chuyện qua Skype, nhắn tin... nhưng mật độ giảm dần".

Nguyên nhân khiến Tom Cruise cắt đứt quan hệ với con gái được cho là vì đạo giáo Scientology. Một số người đã rời khỏi Scientology chia sẻ với Us Weekly rằng các thành viên trong ban lãnh đạo của giáo phái này bị buộc tránh xa bất cứ ai ngoại đạo. Tom Cruise là một trong những nhân vật cấp cao của Scientology.

Từ khi ly hôn Katie Holmes, Tom Cruise tập trung vào công việc và ít nhất mỗi năm ra một bộ phim mới như Rock of Ages và Jack Reacher (năm 2012), Oblivion (2013), Edge of Tomorrow (2014), Mission: Impossible - Rogue Nation (2015), Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017). Tài tử 54 tuổi đang trong quá trình ghi hình cho Mission: Impossible phần mới (2018 ra mắt).

Thời gian qua, Tom Cruise cũng bị đồn hẹn hò với một phụ nữ bí mật ở Anh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tiết lộ gì về người này.

Katie Holmes hiểu những thiệt thòi của con gái khi thiếu sự chăm sóc của bố nên cô dành toàn bộ sự quan tâm cho Suri. Katie Holmes đưa đón con đi học, cho con giao lưu với bạn bè, tìm cách để con tránh xa truyền thông. Cô chia sẻ về Suri trên tờ Town & Country mới đây: "Con bé là người quan trọng nhất với tôi, ưu tiên hàng đầu của tôi hiện nay là dạy dỗ Suri. Tôi ở đó để giúp con bé có một tuổi thơ bình yên, ổn định. Không điều gì tuyệt vời hơn được nhìn thấy con mình thành công".

Katie Holmes và Tom Cruise hẹn hò từ mùa xuân 2005 và đính hôn mùa hè năm đó. Họ chào đón Suri tháng 4/2006 và tổ chức đám cưới trước 150 khách ở Italy cuối năm 2006. Năm 2012, Katie Holmes đệ đơn ly hôn. Nguồn tin chia sẻ với Us Weekly khi đó rằng Katie Holmes không muốn con gái Suri lớn lên và đi học ở trường của nhà thờ Scientology - giáo phái mà Tom Cruise theo đuổi.

