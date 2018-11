Con gái Johnny Depp hẹn hò diễn viên 'Call Me By Your Name'

Con gái Johnny Depp khoe da thịt khi sang tuổi 18 / Con gái Johnny Depp: 'Tôi dùng bút làm vũ khí đối phó kẻ xấu'

Theo Us Weekly, khi đi dạo cùng nhau ở New York, Lily-Rose Depp và Timothée Chalamet có nhiều cử chỉ thân mật. "Họ đang đi bộ, anh ấy bỗng dừng lại, kéo cô ấy lại gần. Họ âu yếm nhau một lúc", nguồn tin nói.

Timothée Chalamet và diễn viên Lily-Rose Depp.

Trên Instagram, Timothée Chalamet cũng đăng tải nhiều bức ảnh cả hai đi dạo công viên, uống cà phê... Lily-Rose Depp và Timothée Chalamet vừa cùng nhau hoàn thành bộ phim The King của Netflix.

Lily-Rose Depp là con gái 19 tuổi của tài tử Johnny Depp và ngôi sao Vanessa Paradis. Cô từng hẹn hò người mẫu Ash Stymest nhưng chia tay hồi tháng 4. Trong khi Timothée Chalamet có khoảng thời gian gắn bó với con gái danh ca Madonna - Lourdes Leon. Timothée Chalamet năm nay 22 tuổi, nổi tiếng với tác phẩm Call Me By Your Name ra mắt năm 2017.

Minh Anh