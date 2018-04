Colin Farrell nhập trại cai nghiện

Phim của Nicole Kidman được khen ở Cannes / Colin Farrell đóng phim tiền truyện của 'Harry Potter'

Theo People, Colin Farrell quyết định đi điều trị nhằm phòng ngừa tái nghiện do quá áp lực. "Anh ấy không uống rượu trở lại. Chỉ là thời gian gần đây, Colin tham gia hết dự án này tới dự án khác nên cần nghỉ ngơi. Anh ấy không nghiện ngập đã 12 năm và muốn đảm bảo mình tránh xa rượu và ma túy", nguồn tin của People chia sẻ.

Tài tử Colin Farrell.

Colin Farrell chọn trung tâm The Meadows ở Arizona với giá 36.000 USD một tháng. Đây là nơi nhiều ngôi sao Hollywood từng điều trị như Selena Gomez, Elle Macpherson, Kate Moss... Năm 2006, Colin Farrell cũng từng đi cai nghiện sau khi đóng phim Miami Vice. Tài tử 41 tuổi kể trong chương trình Friday Night With Jonathan Ross anh nghiện rượu từ năm 14 tuổi và say khướt suốt những năm 16, 17 tuổi. Đôi khi, anh cảm giác mình sắp chết.

Colin Farrell là diễn viên người Ireland, nổi tiếng ở Hollywood với các tác phẩm Winter's Tale, Daredevil, Fantastic Beasts and Where To Find Them... Anh có hai con với người mẫu Kim Bordenave.

Minh Anh