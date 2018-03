Chuyện yêu đương trắc trở của Taylor Swift

Taylor Swift bị đồn hẹn hò diễn viên kém tuổi người Anh / Taylor Swift về thăm mẹ sau nhiều tháng sống ẩn dật

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Taylor Swift còn được nhắc đến nhiều bởi chuyện tình yêu với các sao Hollywood. Gần đây nhất, cô bị đồn hẹn hò diễn viên người Anh - Joe Alwyn.

Taylor Swift đang được cho là hẹn hò diễn viên trẻ tuổi Joe Alwyn.

Taylor dường như "thử sức" với nhiều kiểu người yêu khác nhau, từ ngôi sao nhạc pop Joe Jonas, diễn viên trẻ Taylor Lautner, con cháu chính trị gia Conor Kennedy, nhạc sĩ đào hoa John Mayer, DJ giàu có Calvin Harris, diễn viên lệch tuổi Jake Gyllenhaal... Dẫu vậy chưa có mối tình nào của cô kéo dài.

Tháng 3/2016, khi ca sĩ nổi tiếng kỷ niệm một năm yêu Calvin Harris, nhiều người hâm mộ xem đây là kỳ tích. Và khi mối tình với Tom Hiddleston chớm nở vào tháng 6/2016, một số thậm chí đặt cược xem họ sẽ bên nhau bao lâu. Cô và Tom Hiddleston chia tay sau ba tháng hẹn hò.

Những ngôi sao Taylor Swift từng hẹn hò

Một trong những trở ngại ở chuyện yêu đương của Taylor đến từ việc cô là người nổi tiếng. Bất cứ mối tình nào cũng nhanh chóng thành tâm điểm của truyền thông. Khi Taylor Swift hẹn hò diễn viên người Anh - Tom Hiddleston, chuyện tình cảm của cả hai xuất hiện hàng ngày trên mặt báo, thậm chí đến lúc chia tay vài tháng vẫn còn để lại dư âm.

Theo Us Weekly, mâu thuẫn của họ đến từ việc không thống nhất được cách đối mặt với truyền thông. Trong khi Tom Hiddleston muốn công khai chuyện tình cảm, Taylor Swift lại không muốn điều đó. Việc bị soi mói đời tư quá nhiều khiến cô mệt mỏi. Chính vì vậy, lần hẹn hò với Joe Alwyn mới đây, ca sĩ 27 tuổi quyết định ở ẩn để giấu chuyện yêu đương.

Sự nghiệp đỉnh cao và giàu có của Taylor Swift cũng được cho là lý do khiến những người yêu của cô cảm thấy không thoải mái, dễ dẫn đến tan vỡ. Ngoài vô số giải Grammy mang về nhà, Taylor còn sở hữu khối tài sản hơn 250 triệu USD.

* Taylor Swift khoe biệt thự 25 triệu USD

Taylor Swift khoe biệt thự 25 triệu đô

Tuy liên tục thất bại trong tình trường, Taylor Swift lại "lãi" trong âm nhạc. Người đẹp có thói quen sáng tác nhạc về người yêu cũ mỗi khi chia tay. Điều này đem lại cho cô phong cách âm nhạc đa dạng, khác biệt và những thành công trong sự nghiệp. Âm nhạc được cô sử dụng như một cuốn nhật ký tuổi teen. Mỗi khi người đẹp tung ca khúc mới, người ta lập tức tự hỏi: cô ấy đang viết về người yêu cũ nào? Như ca khúc We are Never, Ever Getting Back Together để nói về Jake Gyllenhaal hoặc Style ám chỉ Harry Styles.

Taylor Swift có thói quen viết về người yêu cũ mỗi khi chia tay.

Minh Anh