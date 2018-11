Chuyện sao Hàn tự tử, thân bại danh liệt vì bị fan tẩy chay

Những lần trốn nghĩa vụ quân sự động trời của sao Hàn / Fan - quyền năng khuynh đảo làng giải trí Hàn

"Em đã khổ sở đến tận bây giờ. Hãy để em ra đi. Hãy nói rằng em đã vất vả rồi. Coi như đây là lời chào cuối cùng của em".

Ca sĩ thần tượng Kim Jonghyun - trưởng nhóm nhạc SHINee - để lại lời nhắn cuối cùng cho chị và tự tử cuối năm 2017. Một người bạn của anh kể với Dispatch: "Anh ấy nghĩ mình không thể đạt được như kỳ vọng của fan. Anh ấy muốn làm tốt hơn nhưng không đủ khả năng. Anh ấy thấy đau khổ vì điều đó".

CNN, New York Times và The Guardian... đều đánh giá nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc phát triển bậc nhất châu Á nhưng khắc nghiệt nhất thế giới, trong đó nghệ sĩ nước này chịu áp lực lớn từ fan. Fan không chỉ đồng hành, hậu thuẫn và giúp thần tượng nâng tầm ảnh hưởng, mà còn tự biến mình thành "quan tòa", tự do phán xét và "xử phạt" nghệ sĩ bằng những lời thóa mạ, theo Daum. Nate (cổng thông tin điện tử Hàn Quốc) nhận định: "Người ta chỉ nhìn thấy hào quang tỏa ra ở nghệ sĩ, mà không hiểu hết 'xiềng xích' họ phải chịu đựng. Thật buồn khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: tỷ lệ tự tử trong showbiz Hàn thuộc hàng cao nhất thế giới".

Nhiều sao Hàn tự tử vì không chịu nổi lời thóa mạ

Thập niên 1990, nghệ sĩ Hàn ít bị tác động bởi những nhận xét, bình luận tiêu cực vì Internet và mạng xã hội chưa phát triển. Từ thập niên 2000, sự nở rộ của các diễn đàn, mạng xã hội... tạo điều kiện cho nghệ sĩ kết nối với fan dễ dàng, nhưng kéo theo là sự biến tướng của hiện tượng hâm mộ.

"Choi Jin Sil tự tử năm 2008" được đài MBC nhận định là sự kiện gây sốc nhất lịch sử showbiz Hàn. Minh tinh bị đổ lỗi cho vay 2,5 triệu USD lãi cao và liên tục đòi nợ khiến bạn thân - diễn viên Ahn Jae Hwan - tự sát. Hàng trăm nghìn người dùng mạng xã hội "tấn công" diễn viên mà bỏ qua lời giải thích của cô. Nhiều bạn bè lên tiếng bảo vệ Choi Jin Sil năm ấy cũng bị chỉ trích thậm tệ. Để bảo vệ sự trong sạch khi bị dư luận ép đến đường cùng, diễn viên chọn cách treo cổ trong phòng tắm, kết thúc những chuỗi ngày đau thương và tuyệt vọng ở tuổi 39.

"Thay vì lắng nghe Jin Sil giải thích, người ta đã vội vàng kết luận cô ấy trực tiếp hại chết bạn mình. Giá như Jin Sil không đọc được những lời lẽ cay độc và hằn học năm ấy thì có lẽ showbiz Hàn vẫn còn một ngôi sao sáng" - ý kiến của tài khoản Sunkyung được nhiều người đồng tình trên Daum.

Tang lễ đẫm nước mắt của Choi Jin Sil

Vụ tự sát của diễn viên Jang Ja Yun vào năm 2009 một phần do sự khắc nghiệt của fan. Khi danh sách mỹ nhân nằm trong đường dây gái bao cao cấp bị rò rỉ, Jang Ja Yun lập tức bị dư luận bủa vây, mắng nhiếc. Diễn viên tuyệt vọng vì không ai lắng nghe cô nói về luật ngầm giới showbiz. Vụ án Jang Ja Yun đến nay vẫn gây nhức nhối, chính phủ Hàn tiếp tục điều tra những doanh nhân, chính khách liên quan. Nhiều người nói vẫn day dứt vì đã tiếp tay dư luận đẩy nữ diễn viên vào cửa tử.

Nữ diễn viên Jang Ja Yun (trái) và Jo Min Ki (phải).

Đầu năm nay, sao gạo cội kiêm giảng viên Jo Min Ki của Phía đông vườn địa đàng tìm đến cái chết khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận Hàn Quốc. Trước đó, ông bị nhiều sinh viên nữ tố quấy rối tình dục. Bê bối này khiến Jo Min Ki bị trường sa thải, mất nhiều hợp đồng phim. Theo Naver, thay vì để pháp luật trừng phạt diễn viên, hàng trăm nghìn người cố tình thêu dệt câu chuyện và "phán quyết" ông tội chết. Các tài tử Yoo Ah In, Jung Il Woo... bị phỉ báng khi viết lời chia buồn sự ra đi của tiền bối trên trang cá nhân. Thậm chí, đồng nghiệp đến viếng tang Jo cũng bị "ném đá".

Tương tự, sao Tối nay ăn gì - Kim Sung Min - treo cổ sau hàng loạt chỉ trích, miệt thị của dư luận vì đời tư gây chấn động. Diễn viên Kim Ji Hoo được phát hiện chết tại nhà riêng vì trầm cảm do không chịu nổi phản ứng gay gắt của công chúng từ lúc thừa nhận đồng tính. Nghệ sĩ Lee Eun Joo, Jang Chae Won, Woo Bong Sik... tự kết liễu cuộc đời khi còn rất trẻ, một phần do sự khắt khe của người đời, theo diễn đàn Pann.

Nghệ sĩ thân bại danh liệt vì hứng chịu chỉ trích

Tên tuổi Á hậu 2 Hàn Quốc năm 1992 - diễn viên Lee Seung Yeon - vẫn được nhắc lại sau nhiều năm như một trường hợp đáng tiếc. Nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp cùng vai diễn Hiếu Kiêng trong phim Mối tình đầu, giờ cô là cái gai trong mắt khán giả xứ Hàn.

Năm 1998, Lee Seung Yeon bị phát hiện sử dụng bằng lái xe giả, phải chịu một năm quản chế và 80 giờ lao động công ích. Năm 2004, cô khiến người Hàn phẫn nộ vì phát hành tập sách ảnh Tòng quân úy an phụ - tái hiện thời kỳ đen tối của lịch sử Hàn Quốc - khi hàng trăm nghìn phụ nữ bị lính Nhật bắt làm nô lệ tình dục.

Một số hình ảnh của Lee Seung Yeon khiến người Hàn giận dữ.

Theo Naver, dư luận chỉ trích cô cố tình gợi lại nỗi đau các nạn nhân. Sự việc căng thẳng đến mức Á hậu phải quỳ gối trước những phụ nữ từng bị quân Nhật cưỡng bức năm xưa, trong sự chứng kiến của hàng nghìn fan, đồng thời phải tiêu hủy bộ sách ảnh ngay trước mặt họ để xin tha thứ. Sự nghiệp của cô lụn bại từ đó. Năm 2013, diễn viên bị kết án tù vì sử dụng chất cấm propofol, mất hút từ đó.

Lee Seung Yeon quỳ xin lỗi trong scandal chấn động Hàn Quốc

Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989 - diễn viên Oh Hyun Kyung - trở thành tội đồ, bị chửi rủa khi bạn trai cũ tung video sex dài 28 phút lên mạng. Trước sức ép dư luận, cô phải trốn sang Mỹ. Diễn viên nói ba năm sống tha hương là những ngày đau khổ nhất cuộc đời. "Tôi phải sống trong địa ngục vì sai lầm không phải do bản thân tạo ra... Những lời nói cay nghiệt của mọi người năm ấy vẫn ám ảnh tôi đến hôm nay", Oh Hyun Kyung tâm sự trong một chương trình truyền hình.

Oh Hyun Kyung khóc khi nói về con gái trên truyền hình

Những scandal trốn nghĩa vụ quân sự động trời của nam nghệ sĩ Hàn Quốc cũng nhận phản ứng gay gắt từ công chúng. Ca sĩ Yoo Seung Joon vĩnh viễn không được về nước vì trốn tòng quân, trong khi MC Mong (tên thật là Shin Dong Hyun) bị tẩy chay vì tự nhổ 12 răng hàm để trốn nghĩa vụ quốc gia....

Ca sĩ Baek Ji Young, Ivy, Hoa hậu Han Sung Joo, Á hậu Sung Hyun Ah, Ailee... cũng điêu đứng, đau khổ nhiều năm vì bị người hâm mộ quay lưng khi lộ video nhạy cảm, vướng scandal bán dâm. Các tài tử Park Shi Ho, Kim Hyung Joong, Yoo Chun, Ryu Shi Won, Jo Jae Hyun hay Oh Dal Soo... lao đao, khó vực dậy sự nghiệp vì bị tẩy chay sau scandal xâm hại tình dục, bạo hành vợ và bạn gái.

Nhiều ý kiến trên diễn đàn Pann cho biết, chỉ cần một lần lầm lỗi, người nổi tiếng tại Hàn có thể phải chịu chỉ trích suốt đời. "Fan sẽ không bao giờ quên scandal cũ của nghệ sĩ, kể cả khi sao đã già, thành công hay thất bại", nickname MyPsy nói.

Thanh Cao

