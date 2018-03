Chủ nhà Trung Quốc đoạt ngôi Miss World 2012

Danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về người đẹp xứ Wales - Sophie Moulds (Á hậu 1) và đại diện Australia - Jessica Kahawaty (Á hậu 2).

Vu Văn Hà (Wen Xia Yu) mang về cho Trung Quốc chiếc vương miện Miss World thứ hai trong lịch sử. Khoảnh khắc cô gái 23 tuổi đăng quang, người ta không thể không nhớ đến giây phút Trương Tử Lâm lên ngôi cao nhất vào năm 2007. Cũng mái tóc dài, rẽ ngôi lệch buông xõa; cũng chiếc váy màu xanh, cũng kiểu váy đuôi cá thướt tha, cũng dáng người cao và mảnh khảnh, Văn Hà thực sự đã lặp lại hình ảnh của Tử Lâm 5 năm về trước. Tuy nhiên, so về nhan sắc và độ bừng sáng trên gương mặt, tân Hoa hậu kém xa người đẹp họ Trương. Chính vì thế, cùng lên ngôi trên sân nhà, nhưng chiến thắng của Trương Tử Lâm dường như thuyết phục hơn.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Vu Văn Hà gợi nhớ đến giây phút chiến thắng của Trương Tử Lâm (phải) 5 năm trước.

Tân Hoa hậu cao 1,77 m, đến từ tỉnh Liêu Ninh, đã tốt nghiệp đại học và đang theo đuổi nghề người mẫu. Cô được chú ý ngay từ đầu cuộc thi và luôn nằm trong top những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu. Nhưng nhan sắc Văn Hà không thực sự rực rỡ nổi bật. Cô có ánh mắt buồn và làn da không mịn đẹp. Tuy nhiên, người đẹp nước chủ nhà có thành tích khá ấn tượng trong các phần thi phụ. Cô lọt vào top 10 Hoa hậu Bãi biển, Hoa hậu Siêu mẫu và top 5 Hoa hậu Tài năng.

Trong phần thi hùng biện, với câu hỏi chung cho cả 7 thí sinh: "Theo bạn, Hoa hậu Thế giới 2012 cần có những phẩm chất gì?", Vu Văn Hà chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình là người may mắn, từ bé tới lớn, tôi được nhiều người giúp. Chính vì vậy, tôi muốn trở thành Hoa hậu Thế giới để có cơ hội giúp đỡ lại nhiều người khác".

Vu Văn Hà là người đẹp thứ bảy đăng quang trên sân nhà trong lịch sử Miss World. Chiến thắng của chủ nhà 5 lần thuộc về nước Anh và 2 lần thuộc về Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc là điểm đăng cai quen thuộc của các kỳ Miss World. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã 6 lần diễn ra tại quốc gia này.

Hoa hậu xứ Wales giành ngôi Beach Fashion.

Được kỳ vọng giành ngôi Miss World, nhưng Sophie Moulds - cô gái có đôi mắt xanh giống hệt Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova và có phong thái của công nương Anh Kate Milddleton - chỉ về vị trí thứ nhì. Trước đó, cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Bãi biển và vào top 10 Hoa hậu Nhân ái. Trong phần thi hùng biện, Sophie chia sẻ: "Tôi tin cuộc thi này là dịp để chúng ta tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới. Nếu trở thành Hoa hậu Thế giới, tôi sẽ làm việc hết mức để đảm bảo ý nghĩa của cuộc thi này được duy trì".

Á hậu 2 Jessica Kahawaty cũng là gương mặt nổi bật ngay từ đầu, dù trước khi đến Nội Mông, cô bị dư luận nước nhà chỉ trích vì trang phục dân tộc kỳ quặc. Jessica khá già dặn, nhưng cô có thân hình đẹp và thần thái gương mặt rất ấn tượng. Ở các phần thi phụ, người đẹp Australia vào top 10 Hoa hậu Nhân ái, Hoa hậu Bãi biển, Hoa hậu Siêu mẫu và top 24 Hoa hậu Thể thao. Jessica trả lời ứng xử rằng: "Cuộc thi là cơ hội để tôi tham gia vào các hoạt động gây quỹ. Hoa hậu Thế giới phải là người có lòng thương, có sự hợp tác với tổ chức. Tôi là một người như thế".

Top 7 cuộc thi còn có: Jamaica, CH Nam Sudan, Ấn Độ, Brazil. Trong những người còn lại của top 7, đại diện Nam Sudan có câu hùng biện tinh tế và xúc động nhất. Cô nói: "Là cô gái nhỏ từng chứng kiến nhiều cảnh thương tâm trên đất nước mình, tôi luôn có khát khao được học hỏi và chia sẻ nhiều hơn nữa. Tôi muốn làm mọi điều để trẻ em luôn được nở nụ cười trên môi".

Hoa hậu Mexico lọt vào top 15.

15 thí sinh vào bán kết bao gồm: Kenya, Mỹ, Tây Ban Nha, Philippines, Brazil, Indonesia, Anh, Nam Sudan, Hà Lan, xứ Wales, Trung Quốc, Jamaica, Australia, Mexico, Ấn Độ. Miss World 2012 dường như không còn áp dụng luật vào thẳng bán kết bằng phần thi phụ khi đại diện Thụy Điển đoạt danh hiệu Hoa hậu Thể thao nhưng không có tên trong top 15 chung cuộc.

Nhiều người đẹp được đánh giá cao ở các vòng sơ loại nhưng đã không vào được vòng trong, như: Hoa hậu Colombia, Phần Lan, Albania, Hong Kong...

Hoàng My rực rỡ với váy xanh.

Sau khi thất bại liên tiếp tại các phần thi phụ, Hoàng My cũng không chinh phục được Ban giám khảo để vào top 15 bằng điểm số. Như vậy là kể từ Hương Giang (vào top 16 Miss World 2009), Việt Nam 3 năm liên tiếp không có đại diện trong bán kết Miss World.

Kết quả của Hoàng My phù hợp với nhận định của phần đông độc giả VnExpress.net. Trong cuộc khảo sát diễn ra từ 6/8 đến thời điểm công bố top 15 Miss World vào 18/8, có hơn 47% trong số hơn 9.000 độc giả đoán đại diện Việt Nam sẽ trắng tay tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Có khoảng 17% số phiếu hy vọng cô vào đến top 15. Nhưng cuối cùng, ý kiến của số đông đã đúng.

Kết quả khảo sát trên VnExpress.net.

Sau 1 tháng hội tụ tại Ordos, Trung Quốc, 116 nhan sắc rực rỡ nhất thế giới bước vào đêm chung kết diễn ra từ 19h30 (giờ địa phương) ngày 18/8. Đây là kỳ Miss World có đông thí sinh nhất trong lịch sử. Đêm thi mở màn bằng phần biểu diễn sắc màu của các vũ công nước chủ nhà. Hơn 100 cô gái bước ra lộng lẫy trong trang phục dạ hội và nở nụ cười chào khán giả. Các người đẹp được chia thành từng tốp, xuất hiện xen kẽ với các tiết mục ca múa đầy màu sắc văn hóa của vùng Nội Mông. Thuộc tốp thí sinh cuối cùng bước ra sân khấu, đại diện Việt Nam Vũ Hoàng My khá nổi bật với chiếc váy xanh rực rỡ. Do không lọt tiếp vào vòng trong, Hoàng My không có dịp khoe hết những chiếc váy dạ hội cô được chuẩn bị cho cuộc thi.

Sau phần chào hỏi của các người đẹp, Ban tổ chức công bố một đoạn băng ngắn ghi lại những cuộc trao đổi ấn tượng giữa thí sinh và Ban giám khảo Miss World. Bà Julia Morley - chủ tịch Miss World - chia sẻ: "Chúng tôi có hai vòng phỏng vấn. Tôi rất ấn tượng vì các thí sinh không chỉ đẹp mà còn rất thông minh, nhân ái".

Miss World là nơi hội tụ những người đẹp nhất thế giới.

Đảm nhận vị trí MC chính của đêm chung kết năm nay là tài tử người Mỹ Jason Cook - người đã dẫn dắt thành công Miss World 2011 và ca sĩ Anh Myleene Klass. Ngoài ra, trên sân khấu còn có 2 MC bản ngữ và người đại diện Ban tổ chức - giữ nhiệm vụ thông tin về bảng điểm thí sinh trong đêm chung kết - điều bắt đầu được áp dụng từ Miss World 2011. Lúc khởi đầu đêm chung kết, có lúc Hoàng My đã lọt vào top 30 thí sinh có điểm số cao nhất.

Các giải thưởng phụ Miss World 2012: Hoa hậu Top Model: Nam Sudan Giải Hoa hậu Bãi biển: Xứ Wales Giải Hoa hậu Truyền thông: Ấn Độ Giải Hoa hậu Thể thao: Thụy Điển Giải Hoa hậu Tài năng: Trung Quốc Giải Hoa hậu Nhân ái: Ấn Độ

Hà Linh - Hoàng Anh