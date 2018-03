Chris Zylka - từ gã vô gia cư trở thành hôn phu của Paris Hilton

Paris Hilton được cầu hôn bằng nhẫn 2 triệu USD / Paris Hilton khoe ảnh bên tình mới

Ngày 2/1, Paris Hilton gây xôn xao khi tuyên bố đính hôn với Chris Zylka. Trên trang cá nhân, Paris Hilton đăng video cô được cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương hình quả lê, kích thước lớn, trị giá 2 triệu USD. "Khoảnh khắc lãng mạn nhất cuộc đời tôi!", cô viết.

Paris Hilton được cầu hôn bằng nhẫn 2 triệu USD

Khi tin đính hôn loan ra, nhiều người tò mò về thân thế, sự nghiệp và những gì liên quan tới Chris Zylka.

Chris Zylka là diễn viên, người mẫu sinh năm 1985 ở Ohio, Mỹ. Anh từng theo học Đại học Toledo. Khi Chris đang học năm thứ hai, ông của anh bị đau tim và gặp biến chứng, anh phải bỏ học để chăm sóc ông.

Paris Hilton là tiểu thư giàu có, trong khi Chris Zylka có nhiều năm khốn khó.

Theo Daily Beast, sau khi bỏ học, Chris Zylka chuyển tới Los Angeles trong tình trạng không việc làm, không nhà cửa. Anh phải ngủ sau bãi rác trong khu đỗ xe của một siêu thị, thường lén vào khu chung cư gần đó để sạc điện thoại, tắm nhờ một trung tâm tập thể hình. Sau đó, Chris Zylka xin làm phục vụ trong một nhà hàng. Tại đây, anh tình cờ được một công ty quản lý phát hiện khi ra quầy thu tiền của khách. Nhờ đó, Chris Zylka bắt đầu thâm nhập làng giải trí.

Vai diễn đầu tiên của Chris Zylka trên màn ảnh nhỏ là trong phim 90210 năm 2008, tập Games People Play. Sau đó, anh có vài vai diễn phụ trong Everybody Hates Chris (2008), làm khách mời trong hai tập phim của Hannah Montana (2009). Vai diễn nhỏ trong tác phẩm nổi tiếng của Disney đưa Chris Zylka đến với tác phẩm lớn đầu tiên, Kaboom, năm 2010 và 10 Things I Hate About You (từ năm 2009 tới 2010).

Sau vài tác phẩm truyền hình, Chris Zylka bắt đầu có những vai diễn ấn tượng trong The Secret Circle, Piranha 3DD (2012), The Amazing Spider-Man (2012), The Leftovers (từ năm 2014 tới 2017)...

Trước khi gặp gỡ Paris Hilton, Chris Zylka cũng hẹn hò nhiều người đẹp nổi tiếng. Anh gắn bó bên Lucy Hale - ngôi sao của Pretty Little Liars - chín tháng, trước khi chia tay tháng 9/2012. Năm 2014, Chris Zylka đính hôn với người mẫu, nhà thiết kế Hanna Beth nhưng hủy hôn sau đó 10 tháng. Cả hai cuộc chia tay của Chris Zylka đều gây ồn ào trên mạng xã hội vì những câu thóa mạ, nói xấu người yêu của anh. Sau đó, Chris Zylka quyết định không sử dụng mạng xã hội.

Paris nói cô thay đổi kể từ khi yêu Chris Zylka.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Galore tháng 9/2017, Paris Hilton nói cô gặp Chris Zylka lần đầu năm 2010: "Tôi và Chris gặp nhau cách đây bảy năm, trong một bữa tiệc Oscar tổ chức tại Chateau Marmont. Ngay khi anh ấy mở cửa bước vào, chúng tôi cùng nhìn nhau và ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, cả hai cười nói thoải mái và không ngừng tán tỉnh nhau".

Họ hẹn hò được hai năm và thường xuyên khoe ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Theo Paris Hilton, Chris Zylka đã thay đổi con người cô. Từ một cô gái tiệc tùng, Paris Hilton bỗng thích cuộc sống gia đình, thường xuyên ở nhà. "Điều tôi thích nhất là được ở nhà cùng anh ấy. Anh là bạn thân của tôi và chúng tôi luôn có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Vì công việc, tôi thường phải ra ngoài và giao tiếp. Nhưng khi có khoảng thời gian riêng, tôi thích nằm trên giường xem tivi với bạn trai và cún cưng, tôi không thích đến các câu lạc bộ nữa", Paris Hilton thổ lộ trên Galore.

Chris Zylka là hôn phu thứ ba của Paris Hilton. Cháu gái của ông chủ tập đoàn Hilton từng đính hôn với người mẫu Jason Shaw từ năm 2002 tới 2003. Vào năm 2005, cô cũng nhận lời cầu hôn của Paris Latsis. Theo Celebritynetworth, tài sản của Paris Hilton hiện khoảng 300 triệu USD.

Minh Anh