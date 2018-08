Chris Brown bị bắt khi vừa kết thúc biểu diễn ở Florida

Chris Brown bị kiện vì lạm dụng tình dục / Chris Brown bị cấm đến gần người mẫu gốc Việt 5 năm

Theo TMZ, Chris Brown có buổi biểu diễn ở biển West Palm, Florida tối 5/7 trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh nước Mỹ. Văn phòng cảnh sát hạt Palm Beach cho biết Chris Brown bị bắt vì một sắc lệnh từ năm ngoái. Tuy nhiên, họ từ chối cung cấp thêm chi tiết. Theo CNN, Chris Brown được thả một giờ sau đó, khi đã nộp tiền bảo lãnh.

Hình ảnh Chris Brown khi bị bắt do cảnh sát cung cấp.

Nhiều năm qua, Chris Brown liên tục vướng vào rắc rối vì hành vi bạo lực và vi phạm pháp luật. Anh từng bị kết án 5 năm tù vì đánh đập Rihanna năm 2009. Đến 2013, anh cũng ngồi tù vài tháng khi hành hung người khác trên phố. Năm 2016, ca sĩ bị bắt vì nghi dùng súng dọa cựu Hoa hậu California. Năm 2017, Chris Brown bị cấm đến gần người mẫu gốc Việt - Karrueche Tran - trong 5 năm sau khi xác minh nam ca sĩ nhiều lần đe dọa tính mạng của cô.

Chris Brown là ca sĩ người Mỹ, sinh ra ở Virginia. Anh theo đuổi dòng nhạc hip-hop, R&B và tạo danh tiếng với những ca khúc như No Air, Shortie Like Mine, Shawty Get Loose...

Minh Anh