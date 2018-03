Chồng Á hậu Hàn Quốc 1994 tự tử

Theo Newsen, thi thể ông Choi có dấu hiệu phân hủy, vì thế cơ quan chức năng nhận định ông đã chết được một thời gian. Cửa xe đóng kính, trong xe có tàn than. Cảnh sát chưa phát hiện dấu hiệu vụ án giết người, bước đầu nhận định đây là vụ tự tử.

Ông Choi rời khỏi nhà từ ngày 20/4, từ đó mất liên lạc với gia đình. Một số nguồn tin cho hay ông đang bị điều tra vì tội tham ô.

Ông Choi và Sung Hyun Ah kết hôn năm 2010, vợ chồng có một người con. Trả lời phỏng vấn sau cái chết của chồng, Sung Hyun Ah cho biết cô và ông Choi ly thân cách đây vài năm, hai người chưa hoàn tất thủ tục ly dị. Cô sốc và đau lòng trước tin dữ.

Trước khi kết hôn với ông Choi, Sung Hyun Ah trải qua một đời chồng.

* Sung Hyun Ah ra tòa năm 2014 vì cáo buộc bán dâm

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Cùng năm, cô giành giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Cô từng đóng các phim See and See Again (Can't Take My Eyes Off You), Hur Jun, Tình yêu và sự dối trá (Bad Woman, Good Woman)… Năm 2014, Sung Hyun Ah ra tòa vì cáo buộc bán dâm. Tháng 8/2014, cô bị phạt tiền vì tội bán dâm. Trải qua gần hai năm kháng án, Á hậu được tuyên vô tội năm 2016.