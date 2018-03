Choi Minho - mỹ nam Hàn giao lưu với Đệ nhất phu nhân Mỹ

Những ngày qua, ca sĩ - diễn viên Choi Minho là cái tên được nhắc nhiều trên truyền thông Hàn lẫn quốc tế. Anh góp mặt trong sự kiện cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ - Melania Trump - vào ngày 7/11 do Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc tổ chức, nhằm quảng bá cho Olympic mùa Đông 2018.

* Phu nhân Tổng thống Mỹ bất ngờ về sự nổi tiếng của Choi Minho

Hình ảnh của tài tử Hàn được truyền thông quốc tế chia sẻ. Tờ The Inquisitr, Billboard, Upi.com... nhận xét Minho có nụ cười đẹp, thân thiện.

Choi Minho là diễn viên, ca sĩ của nhóm nhạc thần tượng SHINee. Anh sinh năm 1991, cao 1,86 m, là con trai thứ của huấn luyện viên Choi Yun Kyum - từng dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam từ năm 2011 đến 2014. Ông Choi Yun Kyum cũng là người đưa tiền vệ gốc Tuyên Quang - Xuân Trường - đến chơi cho câu lạc bộ Gangwon tại Hàn Quốc. Cặp cha con nổi tiếng từng xuất hiện cùng nhau trong một số show truyền hình xứ kim chi.

Minho mê thể thao, thích những trò vận động từ bé. Anh từng mơ ước trở thành cầu thủ nổi tiếng giống cha mình. Trước khi gia nhập showbiz, anh đoạt nhiều huy chương ở bộ môn bóng rổ, chạy ngắn, vượt rào, nhảy cao... Trong giới nghệ sĩ thần tượng Hàn, Minho được xem là ngôi sao toàn diện.

* Minho về nhất trong cuộc thi chạy 110 m vượt rào

Minho về nhất trong cuộc thi chạy 110m vượt rào

Tài tử trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - SM Entertainment - từ năm 15 tuổi. Anh cùng 5 thành viên của nhóm ra mắt thị trường Kpop hồi năm 2008 và gặt hái nhiều thành công. SHINee sở hữu lượng fan đông đảo tại châu Á. Ở Việt Nam, fan club của nhóm hoạt động khá mạnh mẽ.

Minho đảm nhận vai trò rapper, viết lời nhạc cho nhóm. Nhờ khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, anh kiêm luôn gương mặt đại diện nhóm. Trong các bảng xếp hạng về ngoại hình, anh luôn vào top.

* Màn trình diễn gây sốt của Minho

Màn trình diễn gây sốt của Minho

Góp mặt trong các show giải trí như Dream Team, Running Man, Show! Music Core..., Minho được fan yêu mến vì vui tính, không ngại lăn xả trong mọi tình huống và cư xử lịch thiệp. Theo trang Kpopbehind, các nghệ sĩ từng cộng tác đều khen ngợi và muốn tiếp tục làm việc với anh.

Tài tử cũng đắt show trong lĩnh vực quảng cáo, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu. Nhóm SHINee của anh thu về 10 tỷ trong ba tháng đầu năm 2017.

Minho cũng lấn sang lĩnh vực diễn xuất. Anh từng đóng chính trong "Gửi người xinh tươi" và các vai phụ trong "Đội ngũ danh y", "Hoa lang - sự khởi đầu"... Tháng 12, anh sẽ xuất hiện trong dự án của đài tvN - "Sự biệt ly đẹp nhất" - đóng em trai của Choi Ji Woo.

* Minho và mỹ nhân Sulli trong phim "Gửi người xinh tươi"

Minho và mỹ nhân Sulli trong phim 'Gửi người xinh tươi'

Gu thời trang của Minho thường được người hâm mộ khen lịch lãm, năng động, trở thành xu hướng trong giới trẻ. Xuất hiện trong show diễn của Gucci tại Milan Fashion Week 2017, Minho gây chú ý khi phối áo măng tô nhung thêu hoa thủ công với áo thun trắng và quần kaki lụa đen của nhà mốt. Phong cách của tài tử được báo chí Hàn khen ngợi.

Anh và ca sĩ, diễn viên Yoona từng là đại sứ cho chiến dịch "Đem lại hy vọng cho trẻ em" của UNICEF. Nhà sản xuất phim, đạo diễn nổi tiếng Ấn Độ - Aashish Singh - khen Minho đẹp trai, cho rằng anh sẽ nổi tiếng nếu phát triển sự nghiệp ở Ấn Độ.

* Minho và Yoona trong phim "Because tt's the first time"

Minho và Yoona trong phim 'Because tt's the first time'

Thanh Cao

Ảnh: AFP, Dispatch, Naver, Star 1