Chồng cũ Britney Spears xin tăng trợ cấp nuôi con

Theo Us Weekly, Mark Vincent Kaplan - luật sư của Kevin Ferderline - mới đây gửi một bức thư tới êkíp của Britney Spears, nêu lý do thân chủ của ông nên nhận được nhiều hơn con số 20.000 USD một tháng hiện tại.

Britney Spears và Kevin Ferderline ly hôn từ năm 2007.

Kevin Ferderline cho rằng thành công của Britney Spears với show diễn ở Las Vegas bốn năm qua một phần nhờ sự ủng hộ của các con. "Rõ ràng bọn trẻ là cả thế giới với Britney. Cô ấy tỏa sáng khi ở bên chúng", nguồn tin phía Kevin Ferderline nói trên Us Weekly. Rapper PopoZão muốn tăng tiền trợ cấp nuôi con vì "nhận ra mình đã phải hy sinh nhiều như thế nào".

Nguồn tin phía Britney Spears chia sẻ trên Us Weekly họ hy vọng đạt được thỏa thuận mà không cần phải ra tòa. "Britney sẽ không tham gia bất cứ cuộc thảo luận pháp luật nào liên quan đến yêu cầu tăng tiền trợ cấp. Cô ấy sẽ để bố mình - ông Jamie - và các luật sư giải quyết. Tuy nhiên, Jamie sẽ không đồng ý với những yêu cầu thái quá", người này tiết lộ.

Ca sĩ 36 tuổi bên hai con trai.

Britney Spears (36 tuổi) và cựu vũ công Kevin Ferderline (39 tuổi) kết hôn từ năm 2004 tới năm 2007. Họ có hai con - Preston (12 tuổi) và Jayden (11 tuổi). Năm 2008, vì những khủng hoảng cá nhân, Britney Spears mất quyền nuôi con và phải trợ cấp cho chồng cũ. Cô cũng bị bố giám sát công việc và hoạt động tài chính, theo quyết định từ tòa án.

Vài năm gần đây, Britney Spears ổn định lại cuộc sống và công việc. Cô có bốn năm biểu diễn thành công tại Las Vegas và show Britney: Piece of Me giúp ca sĩ thu về 137 triệu USD, theo Us Weekly. Ca sĩ 36 tuổi đang hẹn hò huấn luyện viên thể hình Sam Asghari (23 tuổi).

