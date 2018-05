Chồng cũ Britney Spears muốn tăng gấp ba lần trợ cấp nuôi con

Bố Britney Spears muốn bỏ lệnh giám hộ con gái sau 10 năm / Không đòi được tiền từ Britney Spears, chồng cũ dọa kiện

Theo Us Weekly, ngày 22/5, luật sư của Kevin Federline chia sẻ mong muốn từ thân chủ được nhận nhiều tiền trợ cấp nuôi con hơn từ Britney Spears. "Chúng tôi đã cho họ rất nhiều thời gian và cơ hội để sửa đổi số tiền trợ cấp nuôi con cho Kevin và họ đưa ra những điều kiện không hợp lý. Họ không cung cấp tình hình tài chính của Britney, bao gồm cả khoản kê khai thuế, trong khi đây là yêu cầu ở California", luật sư Mark Vincent Kaplan nói.

Kevin Federline và Britney Spears ly hôn đã 11 năm.

Phiên điều trần sắp tới nhằm để các bên tham gia trình bày về tình hình tài chính. Phía Kevin Federline tự tin chiến thắng và nhận được gấp ba lần con số 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) hiện tại.

Đại diện Britney Spears từng cho rằng số tiền 20.000 USD là quá đủ để chi tiêu cho hai con trai Sean Preston (12 tuổi) và Jayden James (11 tuổi). "Chúng tôi muốn biết số tiền 20.000 USD được chi vào những việc gì", người này nói. Ngoài ra, phía ca sĩ khẳng định việc cô kiếm được nhiều tiền hơn trước không ảnh hưởng gì tới nhu cầu chi tiêu của các con.

Theo The Blast, Kevin Federline đệ đơn lên tòa án ngày 22/5. Trong đó, ông bố 40 tuổi nói thu nhập của anh chỉ khoảng 3.000 USD một tháng khi làm DJ, chưa bằng 1% so với thu nhập của Britney Spears. Từ đầu năm nay, Kevin Federline nhiều lần đánh tiếng xin thêm tiền trợ cấp, thậm chí dọa kiện khi không đạt được mục đích. DJ lấy lý do để hai con trai có cuộc sống tốt hơn.

* Kỳ nghỉ của mẹ con Britney Spears

Britney Spears khoe vóc dáng khi mặc bikini

Kevin Federline và Britney Spears làm đám cưới năm 2004 và ly hôn năm 2007. Họ chào đón hai con trai Sean và Jayden năm 2005 và 2006. Sau khi ly hôn, Kevin Federline giành được quyền nuôi con khi Britney Spears rơi vào khủng hoảng. Kể từ đó, Britney Spears phải trợ cấp cho chồng cũ.

Kevin Federline có sáu con từ ba cuộc tình.

Kevin Federline có tiền trợ cấp hàng tháng và từ bỏ công việc nhảy phụ họa trên sân khấu. Theo TMZ, anh tham gia một số tác phẩm truyền hình thực tế như Celebrity Fit Club, American Pie Presents: The Book of Love (2009), chương trình về giảm cân của Australia - Excess Baggage (2011)... Năm 2015, Kevin Federline thử sức ở vai trò DJ tại các hộp đêm ở New York, Arizona, Texas...

Kevin Federline cũng có gia đình mới khi kết hôn với vận động viên Victoria Prince năm 2013. Họ có hai con - Jordan Kay (2011) và Peyton Marie (2014).

* Thành quả lao động trong sự nghiệp của Britney Spears

Thành quả âm nhạc của Britney Spears khi bước vào tuổi 35

Britney Spears biểu diễn tại Las Vegas từ năm 2013 tới 2017. Theo Billboard, ca sĩ thu về 137 triệu USD với gần một triệu vé được bán hết. Năm nay, cô tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Britney: Piece of Me.

Minh Anh