Chị em Kim Kardashian đồng loạt chỉ trích người bố chuyển giới

Sau khi Caitlyn Jenner phát hành cuốn tự truyện The Secrets of My Life hồi tháng 4, mối quan hệ giữa ngôi sao chuyển giới và các thành viên gia đình Kardashian trở nên xấu đi.

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians phát sóng tối 4/6 (giờ địa phương), Kim Kardashian tức giận sau khi được mẹ khuyên nên đọc cuốn tự truyện của bố dượng.

Kim và em gái bức xúc với cuốn tự truyện mới của Caitlyn Jenner (trái).

Cô nói với người bố chuyển giới: "Mẹ rõ ràng là quá buồn về cuốn sách. Nếu đó là những gì bà (người bố đã chuyển giới) cảm nhận, thì đó là cảm xúc của bà. Nhưng mẹ tôi có suy nghĩ riêng và bà ấy có quyền. Nói không hay về mẹ, tôi sẽ tìm bà tính chuyện".

Chị em Kim Kardashian đồng loạt lên tiếng chỉ trích bố

Caitlyn Jenner giải thích: "Cuốn sách này là chuyện của tôi. Mỗi người đều có vấn đề riêng trong cuộc sống cần đối mặt và đây là vấn đề của tôi, là cách tôi vượt qua nó".

Trong cuộc nói chuyện với mẹ - bà Kris Jenner - sau đó, Kim Kardashian chỉ trích bố dượng: "Con thấy có cách khác để kể câu chuyện mà không cần phải tiêu cực như vậy. Giờ mọi thứ như thể đều là lỗi của mẹ. Con không còn chút tôn trọng dành cho bà ấy. Với một người có cách hành xử như vậy, con không muốn gặp mặt nữa".

Người mẫu Kendall Jenner, con ruột của Caitlyn Jenner và bà Kris, cũng bức xúc về cuốn sách của bố. Cô nói với mẹ trong chương trình truyền hình thực tế: "Con đã đọc tất cả những gì bà ấy viết và rất nhiều chuyện không đúng. Bà ấy đi rêu rao không hay về nhà Kardashian, nhưng đó là những đứa trẻ mà bà ấy nuôi nấng. Con không hiểu sao bà ấy phải vô cớ đi nói xấu chúng ta. Thật điên rồ, mẹ ạ".

Theo E! News, Kendall Jenner rất thân thiết với mẹ và ít khi nói chuyện cùng bố, nhất là từ sau khi ông chuyển giới. Trong khi đó, Kylie Jenner - cô con gái còn lại của Caitlyn - dù thân thiết với bố vẫn không muốn làm mất lòng các thành viên khác trong gia đình.

Cuốn tự truyện The Secrets of My Life của Caitlyn Jenner nói nhiều về xung đột trong đời sống vợ chồng của ngôi sao chuyển giới và bà Kris Jenner. Caitlyn cho rằng vợ cũ biết rõ giới tính và ý định chuyển giới của ông nhưng lại giả vờ như không hay. Ông cũng chỉ trích Kris Jenner nắm giữ hết tiền bạc và quyền lực trong nhà.

Caitlyn Jenner năm nay 67 tuổi, tên trước khi chuyển giới là Bruce Jenner. Khi còn là đàn ông, Bruce Jenner kết hôn với mẹ Kim Kardashian - bà Kris Jenner - và có với nhau hai con gái. Kim gọi Bruce Jenner là bố dượng. Thông tin ông Bruce Jenner chuyển giới được công bố hôm 2/6/2015.

