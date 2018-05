Chị em Beyonce ngã trên sân khấu Coachella

Beyonce khuấy động lễ hội âm nhạc Coachella / Hàng nghìn người tưởng nhớ DJ Avicii ở lễ hội Coachella

Theo Us Weekly, Beyonce có màn biểu diễn thứ hai tại Coachella và em gái cô làm khách mời đặc biệt. Hai chị em cùng nhảy theo điệu nhạc của ca khúc Get Me Bodied. Gần cuối ca khúc, Beyonce định nhấc bổng em gái lên nhưng không trụ chân vững nên cả hai ngã nhào xuống sàn. Họ chữa ngượng bằng cách nằm cười, sau đó nhanh chóng bắt nhịp lại với vũ đoàn.

Chị em Beyonce ngã trên sân khấu Coachella

Phần biểu diễn này của Beyonce không được phát trực tiếp. Tuy vậy, ngay sau đó nhiều người tham gia sự kiện đã quay và đăng lên Twitter. Họ cho rằng phản ứng của cả hai đáng yêu, tạo dấu ấn tại Coachella năm nay.

Ngoài biểu diễn cùng Solange Knowles, Beyonce tham gia cùng các khách mời khác như Jay-Z, thành viên nhóm Destiny's Child - Kelly Rowland, Michelle Williams, J Balvin...

Beyone và Solange trên sân khấu.

Beyonce là một trong những ca sĩ được nhắc đến nhiều nhất tại Coachella năm nay. Hôm 14/4, phần trình diễn mở màn của cô thu hút hơn 450.000 người xem trực tuyến trên Youtube. Năm ngoái, Beyonce không thể tham gia sự kiện vì mang bầu.

Minh Anh