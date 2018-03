Mariah Carey và các nghệ sĩ sốc vì xả súng ở lễ hội âm nhạc Mỹ / Ariana Grande thăm nạn nhân vụ đánh bom ở Manchester

Ngày 2/10, đại diện của Celine Dion chia sẻ với Us Weekly cô vẫn biểu diễn ở Las Vegas, Mỹ cuối tuần này, bất chấp những lo ngại sau vụ xả súng tối 1/10.

Diva viết trên trang cá nhân: “Cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội và gia đình họ ở Las Vegas”.

Celine Dion.

Celine Dion biểu diễn thường xuyên ở Las Vegas từ nhiều năm nay. Tháng 10/2016, cô từng kỷ niệm lần thứ 1.000 hát trên sân khấu The Colosseum ở Caesars Palace.

* Celine Dion biểu diễn "My Heart Will Go On" ở Las Vegas năm 2016

Celine Dion vẫn biểu diễn ở Las Vegas sau vụ xả súng

Britney Spears, ca sĩ cũng biểu diễn hàng tuần tại Las Vegas, gửi thông cáo: “Quá đau lòng khi nghe tin sáng nay. Xin dành những lời cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ thảm kịch tối qua tại Las Vegas”.

Theo Reuters, khoảng 22h30 tối 1/10, tay súng nã đạn từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay vào đám đông dự lễ hội, khiến 59 người chết và 515 người bị thương. Vụ tấn công này diễn ra chỉ bốn tháng sau vụ đánh bom tự sát ở đêm nhạc của Ariana Grande tại Manchester, Anh khiến 20 người chết, 250 người bị thương. Ariana Grande sau đó tổ chức lại đêm nhạc ở Manchester để tưởng nhớ các nạn nhân vụ đánh bom.

Minh Anh