Celine Dion từ chối hát trong lễ nhậm chức của Donald Trump

Theo tờ The Wrap, Donald Trump và êkíp của ông lên kế hoạch mời Celine Dion biểu diễn trong lễ nhậm chức vào ngày 20/1/2017 tại Washington, Mỹ. Một người bạn của Donald Trump thậm chí hứa mời được Celine Dion tới buổi lễ. Tuy nhiên, ca sĩ My Heart Will Go On từ chối và cho biết cô bận diễn cùng ngày tại Las Vegas.

Celine Dion là một trong nhiều nghệ sĩ không nhận lời mời biểu diễn trong buổi lễ của Donald Trump.

Một số nghệ sĩ khác nhận lời mời như ca sĩ nhạc đồng quê Garth Brooks, thí sinh America's Got Talent năm 2010 - Jackie Evancho. Danh ca Andrea Bocelli ban đầu đồng ý hát tại sự kiện nhưng sau đó rút lui vì áp lực từ người hâm mộ.

Theo Us Weekly, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng David Foster cũng không hứng thú với buổi lễ của Donald Trump.

Trước đó, khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc tranh cử với Hillary Clinton hồi tháng 11, nhiều sao Hollywood đã bật khóc vì thất vọng.

Sân khấu buổi lễ nhậm chức của Donald Trump được đặt bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ. Sự kiện được bán vé với số tiền kỷ lục, trong đó có gói vé lên tới một triệu USD.

Minh Anh