Celine Dion và ba con tiễn chồng lần cuối / Celine Dion khóc bên linh cữu chồng

Gia đình ca sĩ Celine Dion tổ chức đám tang cho Daniel Dion tại Salon Charles Rajotte - một nhà tang lễ nằm ở ngoại ô Montreal vào ngày 23/1. Anh trai Celine Dion cũng qua đời vì ung thư ở tuổi 59, chỉ hai ngày sau khi chồng cô - René Angélil - trút hơi thở cuối cùng.

Celine Dion dự đám tang anh trai.

Celine Dion mặc váy xám, áo khoác đen quàng qua vai và đến nơi tổ chức tang lễ cùng mẹ và chị gái. Ngày 25/1, gia đình Celine Dion sẽ đưa Daniel về Quebec, quê nhà của ca sĩ My Heart Will Go On. Một nguồn tin chia sẻ với tờ People: "Họ rất thân thiết. Celine gắn bó với tất cả các anh chị em trong nhà. Thật khó khăn cho cô ấy".

Daniel Dion qua đời vì bị ung thư vòm họng, não và lưỡi. Anh ra đi tại bệnh viện ở Montreal, quanh những người thân thiết nhất.

Cô tới nơi làm lễ cùng mẹ và chị gái (phải).

Trong một tuần, Celine Dion đón nhận hai tin dữ. Cả chồng và anh trai cô cùng qua đời vì ung thư. Nữ ca sĩ từng nói rằng cô cần thể hiện sự mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ba con trai. Con trai cả của Celine Dion có bài phát biểu trong tang lễ của bố gây xúc động cho nhiều người, trong đó cậu bé 15 tuổi hứa dạy lại các bài học đã được học từ ông.

Minh Anh

Ảnh: Splash