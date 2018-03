Celine Dion chụp ảnh nude ở tuổi 49

Celine Dion từ chối hát trong lễ nhậm chức của Donald Trump / Celine Dion chưa muốn yêu ai sau khi chồng qua đời

Ngày 4/7, hình ảnh khỏa thân của Celine Dion được đăng tải lên Instagram của tạp chí Vogue. Ca sĩ bảy lần giành giải Grammy khỏa thân, ngồi trên ghế, chân vắt chéo và vòng tay giữ tấm khăn che ngực.

Hình ảnh Celine Dion được Vogue đăng trên Instagram.

Bức ảnh kèm theo chú thích: "Đây là hình ảnh thực tế khi Celine Dion thay trang phục giữa các chương trình. Trong 5 năm qua, cô ấy hầu như mặc những trang phục cao cấp, dành riêng cho các màn biểu diễn ở Las Vegas và gần đây là châu Âu".

Đây không phải lần đầu ca sĩ khỏa thân. Năm 2012, cô từng chụp bán nude trên tạp chí V.

Celine Dion quay lại với các buổi biểu diễn tại Mỹ và Pháp sau khi chồng qua đời năm 2016. Ca sĩ 49 tuổi cũng dành thời gian cho các con.

* 'Then You Look At Me' - Celine Dion

'Then You Look At Me' - Celine Dion

Minh Anh