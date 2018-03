Cảnh chuẩn bị thảm đỏ Oscar 2018

Mô hình tượng vàng Oscar được đưa tới sự kiện và bọc cẩn thận, chờ giờ khai mạc. Năm nay, Hollywood sôi sục vì phong trào nữ quyền nên các tác phẩm đề cao nữ giới được các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ ủng hộ. Có thể kể tới các tác phẩm như "The Shape of Water", "The Post", "Lady Bird", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"...