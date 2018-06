Cameron Diaz ngừng diễn xuất

Lý do Cameron Diaz ngày càng vắng bóng ở Hollywood / Dàn sao 'My best friend's wedding' sau 20 năm

Ngày 29/3, Cameron Diaz cùng hai bạn diễn trong phim The Sweetest Thing (2002) - Selma Blair và Christina Applegate - có cuộc phỏng vấn trên Entertainment Weekly. Christina Applegate nói cô hiếm có cơ hội gặp Cameron và Selma, kể từ năm 2002. Giờ đây, khi Christina Applegate đã nghỉ diễn và không làm gì cả ngoài chăm sóc con gái, cô muốn họ thường xuyên gặp gỡ. Cameron Diaz nói: "Như thế thật tuyệt. Thực ra tôi đã nghỉ hưu nên rất vui được gặp các cô".

Diễn viên nhiều năm không tham gia các tác phẩm điện ảnh ở Hollywood.

Hồi đầu tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn Selma Blair tiết lộ Cameron Diaz đã lên kế hoạch nghỉ diễn. Tuy nhiên, sau đó cô đính chính trên trang cá nhân và khẳng định mọi chuyện chỉ là trò đùa.

Cameron Diaz tham gia bộ phim đầu tiên The Mask năm 1994. Cô nổi tiếng với loạt phim Charlie's Angles và thường tham gia những tác phẩm tình cảm, hài như My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998)... Từ năm 2014, Cameron Diaz không đóng vai diễn nào. Năm 2015, cô làm đám cưới với rocker Benji Madden và ít xuất hiện ở các sự kiện tại Hollywood.

* Cameron Diaz trong "The Other Woman" năm 2014

Cameron Diaz chia sẻ về bộ phim 'The Other Woman'

Rời xa màn ảnh, người đẹp tóc vàng dành tâm sức cho nghiệp viết lách. Cô trở thành tác giả viết về lối sống và cho ra mắt tác phẩm The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body (2013), The Longevity Book (2016)... Cả hai cuốn sách đều nhận được đánh giá tích cực. The Longevity Book đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất của New York Times.

Minh Anh