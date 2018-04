Calvin Harris và dàn sao thế giới sốc khi DJ Avicii mất ở tuổi 29

Ca sĩ thần tượng Hàn Quốc đột tử ở tuổi 33 / Diễn viên 'Notting Hill' qua đời ở tuổi 53

Chiều 20/4, đại diện của Avicii gửi thông cáo tới Us Weekly: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tim Bergling (tên thật của Avicii). Anh ấy được phát hiện qua đời tại Muscat, Oman chiều thứ sáu (giờ địa phương). Gia đình đang rất đau buồn và chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ trong khoảng thời gian khó khăn này. Chúng tôi sẽ không ra thêm thông cáo về cái chết của Avicii”.

Calvin Harris (phải) bày tỏ tiếc thương khi đồng nghiệp trẻ qua đời.

Trên trang cá nhân, DJ Calvin Harris bày tỏ thương tiếc: “Một tin đau buồn về Avicii, một tâm hồn đẹp, đầy đam mê và tài năng, còn cả quãng đời phía trước. Xin dành sự chia sẻ với gia đình anh. Chúa phù hộ cậu, Tim”. Ca sĩ Charlie Puth cũng thổ lộ: “Tôi muốn dành thời gian này tưởng nhớ người đàn ông đã khai phá tầm nhìn của tôi. Avicii là một tài năng và nhà sáng tạo âm nhạc. Tôi không thể tin được anh ấy đã không ở lại bên chúng ta”.

Liam Payne - Thành viên nhóm nhạc One Direction - viết: “Thực sự đau buồn khi đọc tin về Avicii. Anh ấy còn quá trẻ, lại quá tài năng”. Ca sĩ Adam Lambert cũng dành những lời tạm biệt với Avicii trên trang cá nhân.

* MV "Wake Me Up"

DJ Avicii - Wake Me Up

Theo trang Observer, Avicii ngừng biểu diễn trực tiếp từ năm 2016 vì lý do sức khỏe. Anh nghiện rượu và mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có viêm tụy cấp. Trước đó, năm 2014, anh từng cắt túi mật và mổ ruột thừa.

Avicii tên thật là Tim Bergling, sinh ngày 8/9/1989 tại Stockholm, Thụy Điển. Anh từng hai lần xếp thứ ba trong danh sách "100 DJ xuất sắc" do tạp chí DJ bình chọn, năm 2012 và 2013. Avicii hai lần được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Thu âm nhạc dance xuất sắc" cho ca khúc Sunshine (2012) và Levels (2013). Vài ngày trước, album AVĪCI (01) của anh vào danh sách đề cử Billboard Music 2018 ở hạng mục "Album nhạc dance/điện tử xuất sắc". Một số bản hit nổi bật của Avicii là Wake Me Up, Hey Brother, The Nights...

Minh Anh