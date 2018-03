Cách tuyển chọn bạn gái của Tom Cruise bị tiết lộ

Bí mật nhà Tom Cruise bị phơi bày / Tom Cruise không dự đám cưới con gái nuôi

Leah Remini thời gian qua xuất hiện ở nhiều tờ báo lớn, truyền hình, chia sẻ nhiều chuyện hậu trường liên quan tới cuộc đời đồng nghiệp cũ - tài tử Tom Cruise. Những thông tin này được cô viết trong cuốn sách Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology.

Hôm 3/11, Leah Remini tiếp tục công bố những thông tin gây chấn động về đạo Scientology và Tom Cruise trong cuộc tuyển chọn bạn gái bí mật cho tài tử.

Leah Remini (ảnh nhỏ) đem toàn bộ chuyện gia đình Tom Cruise đưa vào cuốn sách mới.

Cuối năm 2004, Tom Cruise chia tay diễn viên Penelope Cruz. Theo Leah Remini, trong thời gian này những vị chức sắc của giáo hội Scientology quyết định tìm bạn gái mới cho anh. Diễn viên The King of Queens cho biết người được lựa chọn khi ấy là Nazanin Boniadi. Cô gái được giáo hội làm cho tin rằng bạn trai khi đó gây ra nhiều lỗi lầm. Ngay sau khi quyết định chia tay người yêu, Nazanin đã được rèn luyện và chỉnh sửa để có thay đổi tương xứng với Tom Cruise.

"Cô ấy đã gỡ bỏ niềng răng. Màu tóc nhuộm tối hơn và Greg (lãnh đạo cao cấp của trại huấn luyện Sea Org - một tổ chức thuộc Scientology) dẫn cô ấy đi mua sắm quần áo đắt tiền ở Beverly Hills, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với các vị chức sắc", Leah Remini viết.

Theo lời đồng nghiệp cũ của Tom Cruise, Nazanin Boniadi hẹn hò và sống cùng Tom Cruise trong ba tháng. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau bí mật này, Nazanin Boniadi được giao nhiệm vụ báo cáo bất cứ hành động bất thường nào của Tom Cruise để nhà thờ có thể nhanh chóng giúp đỡ. Sau ba tháng, Nazanin Boniadi bị chuyển tới nơi khác và Tom Cruise không liên lạc nữa. Toàn bộ quá trình hẹn hò và chia tay đều do các lãnh đạo cấp cao của nhà thờ Scientology "bố trí và xử lý".

Diễn viên Nazanin Boniadi được cho là hẹn hò với Tom Cruise do sự can thiệp của nhà thờ Scientology.

"Quá thất vọng với những gì đã trải qua, Naz tìm đến bạn bè để nhờ giúp đỡ. Những người bạn này lập tức giúp Naz viết một tờ đơn dài chín trang. Naz bị trừng phạt vì tờ đơn này và chuyển tới một nhà trọ rẻ tiền hơn. Cô ấy phải lao động chân tay trong bốn tháng, làm những việc như đào mương, dọn nhà vệ sinh công cộng. Cuối cùng, cô ấy cũng được giảm nhẹ án phạt và được bán sách trên đường phố Tampa. Cô ấy không được phép nói chuyện với bất cứ ai, nhất là những người bạn cùng theo đạo Scientology và bị xem như kẻ phản bội", Leah Remini kể trong sách.

Nazanin Boniadi hiện là một diễn viên thành công, tham gia các series truyền hình nổi tiếng như Homeland, Scandal, How to Get Away With Murder, General Hospital... Một phần câu chuyện của cô từng được kể lại trong cuốn sách Blown for Good: Behind the Iron Curtain of Scientology của Marc Headley phát hành năm 2003. Trong sách, Marc Headley viết rằng Nazanin Boniadi phát hiện ra cuốn băng về kế hoạch tuyển chọn bạn gái cho Tom Cruise dù anh và cô đang hẹn hò.

Câu chuyện về cuộc tuyển chọn bạn gái của Tom Cruise cũng từng được tạp chí Vanity Fair đăng tải năm 2012, trong đó có nhiều thông tin về giáo hội Scientology. Đại diện của Tom Cruise lúc đó cho rằng mọi chuyện là bịa đặt và chỉ nhằm mục đích câu khách.

Tom Cruise kết hôn với Katie Holmes ngay sau khi chia tay Nazanin Boniadi.

Về phần mình, nhà thờ Scientology bác bỏ những lời Leah Remini viết trong sách và tuyên bố: "Cô ấy cần vượt qua và sống cuộc đời của mình thay vì đi nói xấu tôn giáo cũ, những người bạn cũ chỉ vì tiền và sự chú ý của dư luận".

Diễn viên Leah Remini gia nhập nhà thờ Scientology từ năm 17 tuổi, do ảnh hưởng từ người mẹ. Cô rời bỏ đạo Scientology vào năm 2013 và sau đó dành thời gian viết sách về đạo giáo vốn có nhiều bí ẩn này.

