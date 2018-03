Các tài tử gạo cội gốc Hoa tuổi già sống trong bệnh tật

Kim Siêu Quần

Diễn viên Bao Thanh Thiên gần đây phải phẫu thuật vì khối u 10 cm ở đầu. Đỉnh đầu ông có vết sẹo lớn hình chữ L. Hiện Kim Siêu Quần gầy đi nhiều song luôn giữ tinh thần lạc quan.

* Kim Siêu Quần trong vai Bao Thanh Thiên

Kim Siêu Quần từng cho biết trước khi đóng Bao Thanh Thiên, ông ăn nhiều để to béo hơn, nhằm thể hiện sự uy vũ của Bao Công. Tuy nhiên, từ đó trở đi nam diễn viên không thể giảm cân. Ông mắc các bệnh huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao. Nhờ có vợ từng là y tá, Kim Siêu Quần được chăm sóc theo khoa học, vì thế tình trạng của ông dần được cải thiện.

Trần Tùng Dũng

Trần Tùng Dũng bị tai biến mạch máu não năm 2006, phải nằm viện điều trị thời gian dài, từ đó sức khỏe giảm sút. Hiện ông không thể đứng lâu hay đi lại nhiều, thường phải ngồi xe lăn.

Ngoài ra, Trần Tùng Dũng bị tiểu đường, mắc bệnh tim, thận. Hiện một mắt ông mù lòa, mắt còn lại chỉ nhìn được lờ mờ. Ông dự định phẫu thuật để tránh nguy cơ mù cả hai mắt.

Dù nhiều bệnh tật, diễn viên 76 tuổi vẫn giữ lối sống phóng khoáng như thời sung sức. Ông uống nhiều rượu, không ăn kiêng.

* Thành Long bóp cổ, sờ tượng vàng của Trần Tùng Dũng

Thành Long bóp cổ, sờ tượng vàng của Trần Tùng Dũng

Trần Tùng Dũng từng đóng Phương Thế Ngọc, Hắc Kim, Hồng Hy Quan... Phim nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông là A City of Sadness (Bi tình thành thị) - tác phẩm của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Trần Tùng Dũng được chọn đóng lão đại trong tác phẩm do xuất thân xã hội đen, am hiểu về thế giới ngầm. Phim mang về cho ông danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã. Năm đó Thành Long cũng được đề cử danh hiệu này. Khi công bố Trần Tùng Dũng đoạt giải, Thành Long quay sang bóp cổ đối thủ, chạy lên sân khấu sờ tượng Kim Mã nói: "Tôi không đoạt được thì cho tôi sờ một chút".

Trương Chấn Hoàn