Các sao Hollywood từng là mục tiêu sát hại

Nam diễn viên Russell Crowe từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với GQ, tổ chức Al Qaeda từng lập kế hoạch bắt cóc anh năm 2001 như một cách để "gây bất ổn văn hóa ở Mỹ". Russell cho biết, FBI đã bảo vệ anh trong suốt quá trình đóng phim "A Beautiful Mind" và "Master and Commander: The Far Side of the World" nhưng sau đó họ cho rằng các lời đe dọa không nguy hiểm. Theo Russell Crowe, hiện anh không còn lo lắng với những vụ bắt cóc. “Nếu ai đó muốn bắt cóc tôi, chỉ cần mang theo giẻ bịt miệng”, nam diễn viên đùa.