Các nhóm bạn thân đình đám của làng giải trí Hàn

Hội bạn thân luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông và fan hâm mộ xứ kim chi gồm 9 thành viên: Lee Kwang Soo, Do Kyung Soo (nghệ danh D.O, nhóm nhạc EXO), Im Joo Hwan, Kim Woo Bin, Jo In Sung, Kim Ki Bang (trong ảnh, từ trái qua) và Bae Sung Woo, Cha Tae Hyun, Song Joong Ki.