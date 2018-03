Các mối tình 'vong niên' xôn xao làng giải trí châu Á

Dư An An sinh năm 1959, hẹn hò chàng trai kém bà 22 tuổi tên là Dee. Một người bạn của Dư An An tiết lộ trên trang On Dee chủ động theo đuổi nữ diễn viên. Ban đầu bà từ chối nhưng sau đó bị chinh phục vì sự khéo léo của Dee. Anh biết làm Dư An An vui đồng thời đối xử tốt với các con riêng của diễn viên. Dư An An thổ lộ: "Tuổi tác không thành vấn đề khi yêu một người. Quan trọng là người ấy có dành cho bạn tình cảm chân thành, không loại trừ khả năng tôi sẽ kết hôn". Dư An An từng trải qua hai đời chồng, người chồng đầu tiên là Châu Nhuận Phát.