Ca sĩ trẻ tố từng bị Nick Carter cưỡng hiếp

Ngày 18/11, trên trang cá nhân tên Melissa Explains It All, ca sĩ Melissa Schuman tố cáo hành động của Nick Carter vào năm 2002. Khi xảy ra vụ việc, cô mới 18 tuổi còn Nick Carter 22.

Melissa Schuman tố cáo Nick Carter sau 15 năm im lặng.

Melissa Schuman là thành viên trong nhóm nhạc nữ Dreams, nổi tiếng những năm 2000. Theo Melissa, sau khi quay phim The Hollow cùng nhau, Nick Carter mời cô và các bạn tới nhà anh chơi. Melissa Schuman khẳng định khi đó cô chưa từng quan hệ tình dục, bị Nick Carter dẫn vào một phòng tắm và hôn. Anh còn có những hành động cưỡng bức dù Melissa Schuman không đồng ý quan hệ.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ cách thoát ra, kết thúc việc anh ta vừa bắt đầu. Đó là lúc tôi thấy bản thân đang làm điều khiến tôi cảm thấy phát ốm. Tôi thấy mình bị lạm dụng, bị ép làm điều mình không muốn", Melissa Schuman viết.

Melissa Schuman nói cô sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng nếu nói ra sự việc nên giấu đến hiện tại.

Melissa Schuman ký hợp đồng với người quản lý của Nick Carter để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ với người quản lý không kéo dài. Melissa Schuman và Nick Carter từng song ca một ca khúc nhưng thu âm riêng rẽ.

* Nick Carter & Melissa Schuman - "There For Me"

Ngày 20/11, Melissa Schuman lên Twitter cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô đứng lên nói ra sự việc. "Tôi muốn cảm ơn mọi người đã dành cho tôi tình yêu và sự ủng hộ. Tôi giờ đây đã thấy thoải mái".

Nick Carter chưa lên tiếng trước những cáo buộc của Melissa Schuman.

Minh Anh