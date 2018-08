Ca sĩ thần tượng xứ Hàn thuộc số ít được khen nam tính

Ngoài ca hát, anh còn lấn sân phim ảnh và ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm: "Bay cao ước mơ" (Dream high), "Chị kế của lọ lem", "Who are you", " Wonderful Days"... Anh có lượng fan đông đảo tại Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc...