Ca sĩ thần tượng Lee Joon hẹn hò diễn viên Jung So Min

G-Dragon yêu người đẹp hơn tuổi / Taeyang (Big Bang) và Min Hyo Rin sắp cưới

Theo Dispatch, ca sĩ thần tượng Lee Joon đã dành phần lớn thời gian trong năm ngày nghỉ phép quân đội để hẹn hò diễn viên Jung So Min. Cặp sao tình tứ trên phố, cùng đi ăn vào tối 29/12. Lee Joon ân cần quàng khăn, vuốt tóc và nắm chặt tay bạn gái. Trên nhiều diễn đàn, khán giả ủng hộ và khen ngợi tình cảm ấm áp của đôi tình nhân mới.

Công ty của hai nghệ sĩ lập tức xác nhận họ bắt đầu hẹn hò từ tháng 10.

Ảnh hẹn hò của Lee Joon và Jung So Min được trang săn tin nổi tiếng của Hàn tung ra sáng 1/1.

Lee Joon và Jung So Min bén duyên từ phim truyền hình Người bố xa lạ (Father is Strange) - thuộc thể loại tâm lý tình cảm gia đình. Theo Daum, series được yêu mến nhờ nội dung gần gũi, chân thực. Trong phim, Jung So Min có nhiều cảnh hài hước và tình tứ với Lee Joon. Từ đối đầu, họ dần tìm thấy điểm chung.

* Lee Joon và Jung So Min trong "Người bố xa lạ"

Phân cảnh hài hước trong "Người bố xa lạ"

Lee Joon sinh năm 1988, từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng MBLAQ. Anh được giới chuyên môn đánh giá là ca sĩ chuyển sang đóng phim thành công nhất của làng giải trí xứ Hàn. Diễn xuất nhập tâm giúp Lee Joon được nhiều đạo diễn săn đón.

Tài tử ghi dấu ấn với loạt phim Kẻ sát nhân bí ẩn (Gap Dong), Xin lỗi anh chỉ là sát thủ, Bóng ma, Thế giới tin đồn, Thám tử ma cà rồng... Anh đi nghĩa vụ quân sự hôm 24/10 và có 21 tháng làm lính tại ngũ, dự kiến ra quân vào tháng 6/2019.

Jung So Min sinh năm 1989, đóng phim từ năm 2009. Cô được yêu mến qua những vai diễn trong phim Playful Kiss (Thơ ngây, phiên bản Hàn), Con là bố, bố là con, Cuộc đời đầu tiên, Biệt đội lừa đảo, Chàng trai đến từ xứ sở thần tiên...

Lee Joon và Jung So Min - cặp tình nhân mới của làng giải trí Hàn.

Lee Joon - Jung So Min là đôi tình nhân thứ hai được Dispatch thông báo hẹn hò vào hôm nay, sau cặp G-Dragon - Lee Joo Yeon. Việc "khui" quan hệ tình cảm của giới nghệ sĩ vào ngày đầu năm trở thành truyền thống của trang này.

Năm 2013, họ tung bằng chứng Bi Rain và Kim Tae Hee yêu nhau. Cặp sao sau đó nhanh chóng thừa nhận. Năm 2014 là Yoona và Lee Seung Gi. Năm 2015 là Lee Jung Jae và Lim Se Ryung - ái nữ của tập đoàn Daesang. Ca sĩ Junsu (JYJ) và Hani (EXID) bị tung bằng chứng yêu đương vào sáng 1/1/2016.

Thanh Cao