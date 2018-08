Ca sĩ Spice Girls cai nghiện sex và rượu

Mel B và chồng hoàn tất thỏa thuận ly hôn / Những sao nữ phải chu cấp hàng triệu USD cho chồng sau ly hôn

Ngày 26/8, Mel B chia sẻ trên The Sun kế hoạch cai rượu và tình dục. "Tôi đã quyết định chọn một chương trình điều trị hợp lý trong vài tuần tới nhưng phải tìm một trung tâm ở Anh vì tôi biết nơi đó sẽ hỗ trợ nhất cho tôi", cô nói.

Mel B cũng giải thích về quãng thời gian khó khăn khi cô ly hôn Stephen Belafonte. "Sáu tháng qua là quãng thời gian khó khăn với tôi. Tôi đang làm việc để cho ra mắt cuốn sách Brutally Honest. Đó là nỗi đau không thể tin nổi khi làm sống lại cảm giác bị lạm dụng trong tình cảm và khi tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn trong đời. Đôi khi thật khó để đối mặt những cảm xúc trong lòng mình. Nhưng vấn đề không bao giờ là rượu và tình dục, mà là những gì ở phía sau ấy. Tôi hoàn toàn nhận thức được mình đang ở thời điểm khủng hoảng. Không ai hiểu rõ tôi bằng chính tôi, nhưng tôi đang cố gắng xử lý", cô chia sẻ.

Ca sĩ của nhóm Spice Girls nói lý do cô lên tiếng về tình trạng của bản thân là vì biết có nhiều người cũng gặp rắc rối như mình. Cô muốn nhiều người biết đến chứng Hậu chấn tâm lý (Posttraumatic Stress Disorder- PTSD).

Mel B và Stephen Belafonte khi còn bên nhau Mel B và Stephen Belafonte khi còn bên nhau.

Mel B và Stephen Belafonte hoàn tất thủ tục ly hôn cuối năm 2017. Họ chia tay tháng 3 năm ngoái, sau hơn 10 năm bên nhau. Sau đó, ca sĩ Spice Girls đệ đơn tố cáo chồng ngoại tình với vú em và đánh đập cô. Tòa án ban lệnh cấm Stephen Belafonte lại gần Mel B. Phía Stephen Belafonte phủ nhận mọi cáo buộc.

Mel B và Stephen Belafonte làm đám cưới năm 2007, sau 5 tháng hẹn hò. Cả hai đều có con riêng khi đến với nhau. Mel B có con gái Angel Iris Murphy Brown (hiện chín tuổi - kết quả mối quan hệ với Eddie Murphy) và Phoenix Chi Gulzar (17 tuổi - con của cô và chồng cũ Jimmy Gulzar). Stephen Belafonte cũng có con gái 12 tuổi với bạn gái cũ.

Cách đây hơn 20 năm, Mel B (biệt danh Scary Girl) cùng bốn ca sĩ trong Spice Girls làm mưa làm gió trên sân khấu ca nhạc. Mel B trở thành ngôi sao của truyền hình Mỹ sau khi giành giải nhì trong cuộc thi Dancing with the Stars trên kênh ABC năm 2007. Cô cũng làm giám khảo của cuộc thi America’s Got Talent.

Minh Anh