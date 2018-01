Đàm Vĩnh Hưng khen thủ môn Bùi Tiến Dũng 'lễ phép, đáng yêu' / Quang Hải U23 bị đồng đội trêu vì thấp hơn Hoa hậu Mỹ Linh

Seungri mới đây đăng trên Instagram cá nhân bức ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội U23 Việt Nam kèm lời chúc bằng cả tiếng Việt và Anh.

Seungri đăng ảnh U23 Việt Nam và chúc mừng đội tuyển cùng ông Park Hang-seo.

"Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam vừa đoạt Á quân giải AFC 2018. Tôi muốn gửi đến những người dân Việt Nam từ trái tim tôi rằng 'Giấc mơ đã trở thành hiện thực', giống như điều người Hàn Quốc đã làm được vào World Cup 2002. Tôi rất tự hào về Huấn luyện viên Park, ông là người hùng.", ca sĩ viết.

Các fan Việt Nam bày tỏ sự phấn khích trước hành động của thành viên nhóm Big Bang và cảm ơn anh.

* MV "What can I do" của Seungri

Ca sĩ nhóm Big Bang chúc mừng đội U23 Việt Nam

Seungri sinh năm 1990, là thành viên trẻ nhất nhóm nhạc quyền lực của Hàn Quốc. Bên cạnh ca hát, anh từng tham gia một số phim Nineteen, Tại sao đến nhà tôi, Đôi mắt thiên thần...

Không khí chúc mừng đội U23 ở Việt Nam những ngày qua khiến truyền thông quốc tế kinh ngạc. Trang Sportal Korea của Hàn Quốc đặt tên cho cuộc diễu hành của đội tuyển hôm 18/1 là "Sự trở về của những người hùng". Trang này còn bày tỏ sự khâm phục tinh thần chiến đấu và thể lực mạnh mẽ của U23. Tờ báo còn dành lời khen cho hai người đồng hương - huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin - vì đã giúp tuyển Việt Nam "lập thành tích trên đấu trường châu Á".

Như Anh