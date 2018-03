Ca sĩ Meghan Trainor đính hôn sau một năm hẹn hò

Grammy 2016 - Meghan Trainor khóc khi nhận giải 'Nghệ sĩ mới xuất sắc' / Meghan Trainor - hiện tượng của làng nhạc thế giới 2014

Theo USA Today, bạn trai cầu hôn Meghan Trainor vào thứ ngày 22/12 (giờ địa phương) vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 24 của cô. Nữ ca sĩ đã chia sẻ tin vui vào ngay hôm sau trên mạng xã hội.

Meghan Trainor và bạn trai - Daryl Sabara. Ảnh: E!Online.

Meghan viết: "Tôi đã đồng ý. Trong sinh nhật 24 tuổi, tình yêu của cuộc đời tôi - anh Daryl Sabara - đã khiến mọi mơ ước trở thành hiện thực. Anh ấy cầu hôn tôi dưới một đường hầm giăng đầy đèn Giáng sinh cùng bạn bè và gia đình".

Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn đang bị sốc vì quá hạnh phúc. Cô gửi lời cảm ơn bạn trai cũng như người thân vì đã khiến mình trở thành một nàng công chúa thực sự.

Daryl Sabara cũng dành những lời yêu thương cho Meghan sau khi cầu hôn cô. Anh cảm ơn cô vì đã thay đổi cuộc đời mình và nhận lời cầu hôn. "Em là hôn thê xinh đẹp nhất thế gian. Anh yêu em", Daryl gửi lời nhắn tới Meghan.

Cặp tình nhân bắt đầu hẹn hò từ đầu tháng 7/2016. Họ thường dành những lời yêu thương cho nhau trên mạng xã hội.

* Meghan Trainor hát "Lips Are Moving"

'Lips Are Moving' - Meghan Trainor

Meghan Trainor sinh năm 1993. Cô được coi là hiện tượng của làng nhạc thế giới khi ca khúc All About That Bass đứng vị trí số một ở nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Ca khúc này đã lập kỷ lục mới khi trở thành bài hát được yêu thích nhất Billboard Hot 100 suốt 8 tuần liên tiếp, chấm dứt bảy tuần bất bại của Fancy - bài hát đoạt giải “Ca khúc mùa hè” của bộ đôi Iggy Azalea và Charli XCX. Năm 2016, tại giải Grammy, Meghan Trainor được vinh danh "Nghệ sĩ mới xuất sắc". Tháng 11 vừa qua, cô được mời làm giám khảo cho chương trình The Four: Battle for Stardom trên kênh FOX.

Daryl Sabara sinh năm 1992, được biết tới với vai diễn Juni Cortez trong series phim Spy Kids. Gần đây, anh tham gia một số TV show như Ben 10 và Ultimate Spiderman.

Đức Trí