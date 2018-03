Ca sĩ Jonghyun (SHINee) hát với 'cả linh hồn' trước khi tự tử

Giọng ca chính nhóm nhạc thần tượng SHINee tự tử / Nỗi chán chường của Jonghyun (SHINee) trước khi tự tử

Cái chết của Jonghyun vào chiều 18/12 khiến dư luận bàng hoàng. Sinh thời, ca sĩ thần tượng thường nói: "Tôi luôn hát với cả linh hồn. Âm nhạc là hơi thở của tôi".

Anh yêu âm nhạc như hơi thở và âm nhạc chiếm phần lớn thời gian trong suốt 26 năm anh có mặt trên đời. Tình yêu ấy được thể hiện qua mỗi lần "phiêu" trên sân khấu và thổi hồn qua bản hit đình đám do anh sáng tác.

Trước đó khoảng một tuần, anh vừa thực hiện concert (solo) trong sự yêu thương của hàng triệu fan khắp thế giới. Vì thế, việc Jonghyun tự tử khiến người hâm mộ không thể lý giải được. Fan đổ về bệnh viện Đại học Konkuk để khóc thương, nghe ngóng tin tức. Truyền thông Hàn cho biết sẽ theo dõi sát sao, trả lời fan nguyên nhân khiến anh "khổ sở", tìm đến cái chết.

Ca sĩ Jonghyun - nhạc sĩ kiêm giọng ca chính nhóm SHINee.

Ở tuổi 27, Jonghyun chọn cách khép lại hành trình nghệ thuật thành công sau những chuỗi ngày khổ sở và vất vả. Tin nhắn tuyệt mệnh của ca sĩ hé lộ góc khuất của làng giải trí khắc nghiệt xứ Hàn và nỗi cô đơn trong tâm hồn người nghệ sĩ. Anh như tha thiết, van nài để tìm đến tự do bằng cái chết trong lời nhắn nhủ cuối cùng cho chị gái: "Em đã khổ sở đến tận bây giờ. Hãy để em ra đi. Hãy nói rằng em đã vất vả rồi. Coi như đây là lời chào cuối cùng của em".

* Hiện trường vụ ca sĩ tự tử

Theo Naver, nghệ sĩ Hàn, đặc biệt là giới ca sĩ thần tượng phải trải qua quá trình đào tạo gian nan, phải tuân theo những quy định khắc nghiệt từ công ty giải trí, cường độ làm việc liên tục, ít có thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, những tin đồn tiêu cực, gây tổn hại danh dự hay áp lực cuộc sống riêng tư, tình cảm... cũng khiến họ căng thẳng, rơi vào tình trạng trầm cảm.

Làng giải trí xứ Hàn có không ít trường hợp tìm đến cái chết vì trầm cảm, cô đơn trong tâm hồn và không chịu nổi áp lực dư luận như Choi Jin Sil, Park Yong Ha, Choi Jin Young...

Trong trường hợp của Jonghyun, nhiều nghi vấn được đặt ra và mọi khả năng đều bỏ ngỏ. Một tháng trước, anh đăng tải ảnh chụp màn hình với lời bài hát Ở bên em (Beside you) của nhóm nhạc Dear Cloud với chú thích “Tôi cầu nguyện bạn sẽ không đau đớn”. Liên hệ tới việc Jonghyun tự tử, hàng trăm nghìn độc giả trên Naver cho rằng đây là dấu hiệu anh muốn rời bỏ thế gian từ lâu.

Nội dung bài hát trong ảnh Jonghyun chia sẻ trên trang cá nhân như sau: “Tôi có một ý nghĩ khi cuộn tròn trong căn phòng tối một mình. Bạn có thể hối tiếc vì buông bỏ mọi người, những tiếng thở dài và vết thương không ngừng rỉ máu rồi sẽ ngừng lại. Tôi chỉ cầu nguyện rằng bạn không đau đớn. Tôi hy vọng bạn sẽ hạnh phúc. Xin đừng cố gắng ở một mình trong bóng tối. Đừng tra tấn bản thân. Đừng tra tấn chính mình. Xin đừng”.

Ca sĩ tên thật là Kim Jonghyun, sinh năm 1990 tại Seoul (Hàn Quốc). Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, thích ca hát và chơi nhạc cụ. Lên cấp hai, Jonghyun cùng một số bạn bè lập ban nhạc, thường biểu diễn tại các tụ điểm, sân khấu ngoài trời và hát bất cứ nơi đâu, kể cả trên đường phố, ga tàu...

Năm 2005, anh được quản lý của SM Entertainment - công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc - phát hiện tài năng khi đang biểu diễn tại sự kiện ngoài trời. Khi ấy, anh là tay bass cừ khôi, có vai trò quan trọng trong ban nhạc. Trở thành thực tập sinh tại SM, Jonghyun luyện tập bất kể đêm ngày. Nhờ kiên trì, anh còn giỏi cả guitar, piano và có thể hát lên đến quãng 4.

Năm 2008, Jonghyun ra mắt trong vai trò ca sĩ chính, nhảy chính của nhóm SHINee (gồm 5 thành viên). Ngay single đầu tay Replay giúp SHINee ghi dấu ấn khi lọt top đầu ca khúc được nghe nhiều và bán được hàng chục nghìn bản. Sau đó, họ liên tục gặt hái thành công, đoạt nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước.

Jonghyun luôn hát hết mình trên sân khấu.

Dù không có ngoại hình điển trai, Jonghyun vẫn trở thành thần tượng của giới trẻ nhờ giọng hát ấm áp, kỹ năng thanh nhạc điêu luyện. Theo Naver, các chuyên gia âm nhạc nước này đánh giá anh là giọng ca "thiên thần", là một trong 5 người hát hay nhất trong tất cả nhóm nhạc. Anh cũng xếp thứ hai trong bảng xếp hạng ca sĩ thần tượng có giọng hát hay của đài KBS.

Nhờ tài năng vượt trội, anh và ba thành viên hát hay nhất của công ty SM được chọn để thành lập nhóm nhỏ SM The Ballad vào tháng 11/2010, gồm Jay (TRAX), Kyuhyun (Super Junior) và Jino. Hai single Hot times và Miss you của họ khuấy đảo Kpop một thời gian dài.

Fan kéo đến Đại học Konkuk để khóc thương thần tượng.

Tại Hàn, không nhiều ca sĩ vừa có thể đảm nhận phần hát chính, vừa có tài sáng tác như Jonghyun. Anh đã viết bài hát cho SHINee như Juliette, Obsession, Up and Down, Lucifer và Honesty... - tất cả đều trở thành hit, được fan của nhóm thuộc nằm lòng.

Ngoài ra, loạt ca khúc có giai điệu gây nghiện như Playboy (của EXO), Gloomy Clock (ca sĩ IU), Red Candle (Son Dambi) và Breathe của Lee Hi đều do Jonghyun sáng tác. Đến nay, tài tử sở hữu khoảng 60-70 ca khúc tự viết lời và phối nhạc.

* Ca khúc "Lonely" do Jonghyun thể hiện

Lúc sinh thời, Jonghyun được nhiều nghệ sĩ kỳ cựu khen ngợi. "Nữ hoàng nhạc phim" Baek Ji Young chọn anh là người cô muốn song ca nhất. Nhà soạn nhạc Jinu từng nhận xét: “Giọng hát của Jonghyun có nét duyên dáng cổ điển”. Wheesung, 4men hay Jung Yeop đều ngưỡng mộ kỹ năng thanh nhạc và khả năng sáng tác của anh.

Trên chương trình Kangta’s Starry Night của MBC FM, ngôi sao Kim Tae Woo của nhóm nhạc huyền thoại Kpop đời đầu - G.O.D - chọn Jonghyun là ca sĩ tốt nhất trong số các hậu bối của mình.

"Khi xem cậu ấy hát trong một chương trình truyền hình, tôi ngạc nhiên với kỹ năng thanh nhạc của cậu ấy. Ngoài ra, tôi cũng thích ca khúc Breathe của Lee Hi do cậu sáng tác. Jonghyun à, hãy viết một bài hát cho cả anh nữa nhé”, Kim Tae Woo chia sẻ trên show trực tiếp.

Sự nghiệp solo của Jonghyun cũng thành công rực rỡ, Base và album She is của anh gây bão thời gian dài.

* Jonghyun hát "She is"

Về đời tư, Jonghyun từng yêu nữ diễn viên Shin Se Kyung (biệt danh "Nữ hoàng mặt đơ" vì diễn xuất gượng gạo). Tháng 10/2010, tờ Sports Seoul đăng ảnh họ hẹn hò trên phố vào buổi tối. Thời điểm ấy, nhóm SHINee nổi đình đám nhờ album Lucifer. Fan liên tục chỉ trích, phẫn nộ vì thần tượng hẹn hò, mọi bình luận ác ý đổ dồn về Shin Se Kyung, khiến cô phải đóng tài khoản cá nhân. Cặp sao chia tay vì không chịu nổi áp lực truyền thông và dư luận. Sau vụ việc ấy, Jonghyun không công khai hẹn hò ai. Nhiều khán giả tin rằng anh đau khổ vì mối tình này.

* Mối tình của Jonghyun và Shin Se Kyung gây xôn xao năm 2010

Chiều 18/12, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin ca sĩ thần tượng Jonghyun của nhóm SHINee qua đời tại nhà riêng ở Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Cảnh sát cho biết, ca sĩ được phát hiện bị ngộ độc khí than trong tình trạng khóa kín cửa. Dù được nỗ lực cứu chữa, anh không qua khỏi, hưởng dương 27 tuổi.

Cái chết của Jonghyun kéo dài nỗi tang thương của làng giải trí Hàn Quốc trong năm 2017. Trước đó, chiều 30/11, tài tử Kim Joo Hyuk bất ngờ tử vong vì tai nạn lật xe. Các nghệ sĩ kỳ cựu - Kim Young Ae, Kim Ji Young, Yoon So Jung - cũng qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.

