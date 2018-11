Ca sĩ Hàn Quốc bị tố cáo hành hung bạn trai

Mỹ nhân Goo Hara phủ nhận tự tử

Theo Yonhapnews, Goo Hara cãi nhau với bạn trai - một nhà tạo mẫu tóc 27 tuổi (gọi là A). Vào khoảng 0h ngày 13/9 (giờ địa phương), A tố cáo với cảnh sát ca sĩ hành hung anh tại một biệt thự ở khu Gangnam, Seoul. Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nhận được lời tố cáo của A.

Ca sĩ Goo Hara.

Nguồn tin cho biết Goo Hara khai nhận hai bên đều "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Đôi tình nhân bất đồng quan điểm do A đề nghị chia tay. Đại diện công ty quản lý của Goo Hara cho biết chưa liên lạc được với nữ ca sĩ để tìm hiểu vụ việc.

MV Goo Hara MV "Wild" của Goo Hara.

Cách đây ít hôm, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền tin Goo Hara tự tử. Các nguồn tin tiết lộ ca sĩ 27 tuổi uống thuốc quá liều, được đưa vào viện cấp cứu. Người quản lý khẳng định Hara không tự tử. Cô mắc bệnh về tiêu hóa, bệnh mất ngủ nên vào viện điều trị.

Goo Hara sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc Kara (hoạt động từ 2007-2016). Cô góp mặt trong các phim The Person Is Coming, City Hunter, Secret Love... Gần đây người người đẹp tham gia chương trình My Mad Beauty Diary của kênh JTBC4. Hara từng hẹn hò ca sĩ Yong Jun Hyung năm 2011, họ xác nhận chia tay năm 2013, vì muốn tập trung cho công việc.

Như Anh